Dobbiamo affrontare anche questo grande tabù: ecco i nostri consigli in intimità che prevedono l’utilizzo dei giochi sotto le coperte!

Quante volte ti è capitato di sentirne parlare e di fare, immediatamente, finta che non ti interessino o che non ti servano?

Parliamo, ovviamente, dei sex toys, tutti quei giochi intimi con i quali potresti migliorare l tua vita sentimentale ma che ancora hai paura ad esplorare.

No, non si tratta solo di riproduzioni (più o meno fedeli) degli organi genitali maschili: ecco cinque opzioni da usare insieme al tuo partner che ti assicurano un rapporto molto divertente e variegato!

Consigli in intimità: ecco cinque sex toys da usare insieme al partner

Va bene, lo sappiamo: parlare di sex toys può essere visto come imbarazzante, controproducente e spaventoso.

Non abbiamo intenzione, però, di fermarci per un semplice preconcetto o per paura di trovarci in imbarazzo!

I giochi da usare sotto le coperte, sia da soli che con il partner, sono una grande conquista che ci sentiamo di consigliarti caldamente.

Hai presente quando passi ore ed ore a chiederti perché la tua vita sessuale (che prima era tanto movimentata) sia diventata un vero e proprio deserto?

Bene, sappi che capita a tutti e che proprio per questo motivo i giocattoli da usare sotto le lenzuola possono migliorare (e di molto) la tua relazione.

Come fare, però, ad introdurre questo “scottante” argomento anche con il partner? Ma semplicemente guardando la nostra lista dei cinque sex toys migliori da usare in coppia!

Ecco le nostre idee, che puoi spulciare o sulle quali puoi fantasticare per un futuro più (intimamente) appagante.

Pronta ad entrare nel magico mondo dei giocattoli… per adulti?

Ecco quali sono i migliori da provare in coppia:

anello vibrante : di nome e di fatto. Questo “anello” funziona come stimolatore per entrambi i partner, è poco costoso, non è invasivo ed è un ottimo “ primo passo ” nel mondo dei giocattoli erotici!

Si tratta di un anello da posizionare sul pene del tuo compagno: durante la penetrazione, poi, l’anello vibrerà stimolando entrambi in maniere che non avevate ancora immaginato.

Provare per credere!

vibratore a distanza: il più classico dei giochi di coppia! Queste tipologie di giochi sono, generalmente, composte da un "piccolo" vibratore per lei con un telecomando che permette a lui di regolarlo.

Potete divertirvi a farlo partire nei momenti più "assurdi" o semplicemente farvi guidare l'uno dall'altra!

Potete divertirvi a farlo partire nei momenti più “assurdi” o semplicemente farvi guidare l’uno dall’altra!

lubrificante : ti abbiamo già parlato di che cos’è ed anche di come puoi usarlo per tirarlo finalmente fuori dal cassetto.

Sappi che il lubrificante , anche se non è un vero e proprio sex toys, però è veramente fondamentale nei rapporti intimi !

Potete usarlo senza (o con) i sex toys e può essere un primo passo : provate!

ovetti ed anelli da dito: li mettiamo insieme anche se sono due tipi di giocattoli molto diversi.

Il primo, l’ovetto, è pensato per la masturbazione maschile mentre l’anello da dito è pensato per quella femminile .

Entrambi, però, servono a provare ancora più piacere del normale e, soprattutto, a farlo provare al partner!

Questi due sex toys sono generalmente monouso : l’ovetto è un vero e proprio uovo di silicone, che ha al suo interno delle protuberanze che stimolano il pene.

L’anello ha un “ motorino ” elettrico che vibra, permettendo di coniugare il movimento del dito a quello delle vibrazioni .

lingerie e simili: va bene, va bene, lo sappiamo. Anche questi due elementi non sono proprio sex toys… o forse no? Perché non provi (sempre dopo aver chiesto il consenso del partner) a comprare un frustino, una piccola fascia che funzioni come altalena, un completo sensuale sotto le indicazioni del tuo compagno?

Questo è uno dei casi dove l’abito fa il monaco: possiamo assicurartelo!

Insomma, lo diciamo sempre ma questa volta è ancora più vero del solito: adesso che hai gli “strumenti” per divertirti sotto le coperte cosa fai ancora di fronte allo schermo del PC?

I giocattoli, ovviamente usati con il consenso del partner, possono rappresentare un grande aiuto per la vostra intimità.

Fate un tentativo e vedrete che non potrete più separarvi (figuratamente) dai vostri nuovi giocattoli.