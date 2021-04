Ti piace il caffè? Scopri come gustarlo al meglio in base al tuo segno zodiacale.

Se sei un’amante del caffè saprai benissimo delle tante varianti e dei modi diversi per poterlo gustare. Modi che variano in base ai gusti ma che rappresentano al contempo un buon modo per svegliarsi, per trovare energia durante il giorno o, per alcuni, addirittura per rilassarsi.

E visto che il modo migliore per gustare una bevanda e quindi anche il caffè può dipendere dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto cosa bere per caricarsi al meglio, andremo più nello specifico concentrandoci sul caffè. Tutti pronti?

Come bere al meglio il caffè in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La tazzina di caffè

Per te, bere un caffè veloce è il modo migliore per iniziare la giornata. Una tazzina classica e sei pronta per correre verso i tuoi impegni con tutta l’energia del mondo. Cosa che vale ovviamente anche al pomeriggio ed in qualsiasi altro momento. Dopotutto sei sempre di corsa da mattina a sera. E quale miglior modo di affrontare le cose se non bevendo una tazzina di caffè?

Toro – Il caffè con il cioccolato fondente

Negli ultimi tempi è sempre più in voga l’usanza di far sciogliere un quadrato di cioccolato fondente, ponendolo immediatamente sotto il getto del caffè che esce dalla macchinetta. Un modo goloso e super energico di bere la bevanda del mattino in modo diverso. Cosa che sicuramente incontrerà i tuoi gusti e che ti divertirai a gustare anche in altri momenti del giorno.

Gemelli – Il caffè con crema di pistacchio

Il modo migliore per gustare il caffè? Berne uno addolcito da una morbida crema di pistacchio. In questo modo avrai una bevanda sia energetica che in grado di donarti il buon umore. Ottima per iniziare al meglio la giornata e per concederti una pausa piacevole al pomeriggio.

Cancro – Il caffèlatte

A te il caffè piace se ha il gusto di quanto eri bambina e lo assaggiavi nelle tue primissime volte. Un caffèlatte è quindi il modo migliore per goderne senza eccedere con la caffeina. Inoltre il latte caldo riesce sempre a tranquillizzarti e ad infonderti il buon umore. Motivo in più per approfittare della cosa.

Leone – Il caffè doppio

Quando si tratta di bere caffè per te è importante che faccia il suo effetto. Per questo motivo preferisci berlo doppio. In questo modo, infatti, saprai infatti di poter contare sulle sue proprietà energetiche, traendone la forza di cui hai bisogno per vivere al meglio la tua giornata.

Vergine – Il caffè ristretto

Se si tratta di caffè allora desideri sentirne il sapore al massimo. Ed il modo che ti si addice di più è senza alcun dubbio quello di provarlo ristretto. Ti sentirai immediatamente più energica e potrai berlo nel giro di poco in modo da non togliere troppo tempo ai tuoi impegni.

Bilancia – Il caffè verde

Questo tipo di caffè viene considerato così ricco di proprietà da essere quasi un super food. Esattamente una delle cose che ricerchi sempre in cibi o bevande. Motivo per cui, berlo sarà sicuramente piacevole offrendoti al contempo un’esperienza diversa dalle altre.

Scorpione – Il cappuccino

Ebbene si, il cappuccino è il modo di bere il caffè che più ti si addice. La schiuma cremosa del latte che si sposa con il caffè rappresenta infatti un dolce risveglio. Ma è anche un buon modo per proseguire la giornata in bellezza. Esattamente il modo perfetto per gustare questa bevanda.

Sagittario – Il caffè con panna

Quando puoi darti a qualche eccesso lo fai più che volentieri e il caffè con panna è sicuramente un’opzione che ti si addice e che incontrerà i tuoi gusti. Che si tratti del primo caffè della giornata o dell’ultimo, poterne gustare il particolare sapore ti farà sempre piacere.

Capricorno – Il caffè al ginseng

Visto che sei sempre oberata da tanti impegni, il caffè al ginseng potrebbe rivelarsi la scelta perfetta. Quella da gustare al mattino e prima di dar via alla tua giornata ma anche da sorseggiare al pomeriggio per fare il pieno di energia. In ogni caso sarà una scelta che apprezzerai sempre.

Acquario – Il caffè alla crema di nocciola

Un caffè con crema di nocciola, come quelli che si trovano al bar è sicuramente la scelta perfetta per te. Una bevanda che amerai gustare a tutte le ore e che renderà le tue pause più piacevoli. Ancor meglio se di tanto in tanto proverai a cambiare, magari con la variante alla crema di mandorle.

Pesci – Il caffè americano

Una grande tazza di caffè da addolcire con latte (anche di tipo vegetale) è senza alcun dubbio ciò che ti si addice di più. Perfetto a colazione, si conferma ottimo anche in altri momenti della giornata. Si tratta infatti di una bevanda in grado di darti energia e di rilassarti al contempo. Motivo per cui puoi goderne anche alla sera.

Trovare il modo giusto per gustare un caffè è sempre piacevole. Per farlo al meglio il consiglio è quello di controllar anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo si avranno infatti ben due opzioni tra le quali scegliere.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.