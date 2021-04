Sapevi che è possibile dimagrire facendo l’amore? Scopriamo “l’allenamento” per le coppie che vi permetterà di perdere peso divertendovi!

Perdere peso facendo l’amore? Presto, diteci dove firmare per poter usufruire anche noi di un vantaggio così!

Come? Funziona già così per tutti?

Scopriamo insieme quali sono i benefici dei rapporti intimi (ehm, non li dovremmo conoscere già tutti?) che sono legati anche al fisico.

Pronti ad una sessione d’allenamento… sotto le coperte?

Dimagrire facendo l’amore: ecco perché sostituire i rapporti intimi con la dieta

Basta diete, addio abbonamento alla palestra: adesso, se volete dimagrire, dovete rivolgervi… al vostro partner!

No, tranquilla, non ti stiamo consigliando di andare a fare jogging insieme al tuo compagno (brrr) ma… di darvi da fare sotto le coperte!

A quanto pare, infatti, l’attività sessuale può essere paragonata ad un allenamento vero e proprio.

Che sollievo, vero?

Basta andare in palestra e addio abiti per fare sport: per dimagrire, adesso, non hai bisogno di altro che del tuo compagno e di una vita intima… con i fiocchi!

(O anche no: hai mai sentito parlare del maintenance sex?).

Certo, per dimagrire davvero quando fai l’amore non puoi contare su quel rapporto che hai una o due volte a settimana.

Si tratta di un vero e proprio “allenamento” che deve essere costante e reiterato: insomma non pensare che sia tanto diverso dalla palestra.

L’unica, vera e sostanziale, differenza è che è più piacevole: e di tanto!

Basta, quindi, iscrivervi in palestra per poi non andarci mai (e sentirvi colpevoli ogni volta che ci passate davanti) o provare la nuova, incredibile, dieta di cui stanno parlando tutti.

Non avete neanche bisogno di voler dimagrire per sfruttare questa nuova conoscenza: chi non vorrebbe sentirsi un poco più fit senza dover fare niente di che?

Ecco quante calorie si perdono facendo l’amore (e tutto il resto).

Quante calorie si bruciano baciando?

Partiamo dall’inizio: baciare!

Anche se ti abbiamo già parlato qui a fondo dei baci non c’è niente di male ad approfondire ancora un poco la questione.

Baciando il tuo partner, infatti, puoi arrivare a bruciare fino a 200 calorie: niente male, soprattutto se pensi al fatto che è un azione… che compi già!

Il bacio, per farti consumare davvero delle energie e dei grassi, deve essere decisamente sensuale e voluttuoso e durare quasi un’ora.

Ok, capiamo che possa essere difficile baciarsi e basta per un’ora intera ma nessuno sostiene che non possiate almeno provare!

Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per provare questo particolarissimo tipo di ginnastica e, se non ce la fate più, passate ai preliminari.

Anche con loro, infatti, si bruciano delle calorie!

E quante calorie si bruciano con i preliminari? Scopriamo come dimagrire facendo l’amore

Hai bevuto una birra piccola? (C’è gente che lo fa ancora?).

Bene, sappi che per smaltirla dovrai darti da fare con i preliminari: puoi bruciare fino a quasi 90 calorie semplicemente dandoti da fare per venti minuti con il tuo compagno.

Certo, nei preliminari è compreso tutto: salire e scendere dal letto (forse, proprio per questo, sarebbe meglio provare a farlo da qualche altra parte della casa: che ne dici della cucina?), spogliarsi e poi continuare a baciarsi e coccolarsi.

Insomma, datevi da fare per almeno venti minuti facendo tutto tranne… il rapporto completo e vedrete che non dovrete più preoccuparvi della linea.

Avete venti minuti per sbizzarrirvi (e dimagrire): fateli fruttare!

Quali posizioni fanno bruciare più calorie di tutte? Ecco la risposta

Ma, chiaramente, quella dove si fatica più di tutte: qualsiasi posizione in piedi!

A quanto pare, infatti, “faticando” in piedi, consumerete entrambi quasi 600 calorie: e nel frattempo vi divertirete anche!

Vanno benissimo anche le posizioni classiche come quella del missionario o quella dove sei tu sopra.

Certo, le calorie variano a seconda della posizione ma qui non facciamo tanta distinzione: l’importante è che stai dimagrendo… senza fare niente che non faresti già!

Insomma, a quanto pare fare l’amore per un’ora sarebbe uguale ad andare a correre per trenta minuti.

In media, facendo l’amore almeno una volta al giorno o con costanza durante una settimana, dovresti bruciare 90 calorie ogni volta.

Anche se correndo per mezz’ora bruceresti un poco più di calorie non c’è veramente paragone: correre è quella cosa che fanno gli sportivi la mattina prima di colazione mentre, invece, fare l’amore è nelle corde di tutti.

Bene, è arrivato il momento di buttare il tapis roulant e comprare un nuovo completo intimo: cosa stai aspettando?