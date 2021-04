Quali sono le migliori serie TV da guardare in coppia? Ecco cinque spunti con scene decisamente intriganti da cui prendere spunto!

Zona rossa, restrizioni, coprifuoco alle 22: che cosa facciamo stasera? Ma che domanda, guardiamo una serie TV!

Se tu ed il tuo compagno avete ormai dato fondo a tutti i titoli disponibili su Netflix o su AmazonPrime e non sapete più dove sbattere la testa, non preoccupatevi.

Siamo tutti nella stessa situazione! Ci sono, però, alcune serie TV che andrebbero guardate (o riguardate) per scaldare l’atmosfera.

Ecco quali sono.

Serie TV in coppia: quali sono quelle più bollenti

Ok, è vero: le temperature si stanno alzando e non avete di certo più bisogno di un aiuto per riscaldare l’atmosfera.

Da quando il Covid-19 ci ha costretti in casa (ehi, ormai abbiamo superato l’anno!), il concetto di Netflix e chill è diventato decisamente predominante nelle nostre vite.

Se avete terminato le serie TV da vedere e state riguardando in continuazione film e sceneggiati che ormai conoscete a memoria, questo è l’articolo che fa per voi.

Ecco cinque serie da guardare in coppia, in modo da riscaldare l’atmosfera grazie alle scene più bollenti che si trovano in TV in questo momento.

Se le avete già viste potete riguardarle con un occhio diverso o con un focus particolare sulla puntata più hot per prendere spunto e darvi da fare sotto le coperte.

Se, invece, non le avete ancora viste preparatevi ad una visione a luci se non rosse quantomeno fortemente arancioni.

Ecco quali sono le cinque serie TV da guardare in coppia:

Bridgerton : anche se non la hai mai vista, avrai sicuramente già sentito parlare di questa serie. Il motivo è presto detto: è piena di scene sensualissime che hanno fatto innamorare veramente tutti!

Inoltre, a quanto pare, la trama è estremamente coinvolgente ed in poco tempo è in grado di trascinarti in un altro mondo.

Che dici, vale la pena guardare la serie di cui parlano tutti ed entrare nel loop della sensualità … ottocentesca ?

White Lines: questa serie spagnola ha una trama crime (che non fa mai male) ma è ambientata in un'Ibiza piena di party, situazioni sensuali ed ambigue oltre che feste, droghe e tutto quello che potrebbe mancarti della vita pre-Covid.

Insomma, è una serie per sognare ed anche per immaginare tutto quello che farai appena riapriranno le discoteche: vederla insieme può degenerare nell’idea di un party… a due!

Dietro i suoi occhi : lei è l’amante di lui ma lui ha una moglie che è amica di lei . Ci avete capito qualcosa ? (Speriamo di sì). In ogni caso questa serie vi farà venire la pelle d’oca e non solo per la paura che i due fedifraghi vengano scoperti ma anche per una serie di scene decisamente interessanti .

Che ne dite di provare a guardarla insieme al vostro compagno? Evitate, però, di iniziare ad accusarvi di tradimenti e incomprensioni !

Dietro i suoi occhi: lei è l'amante di lui ma lui ha una moglie che è amica di lei. Ci avete capito qualcosa? (Speriamo di sì). In ogni caso questa serie vi farà venire la pelle d'oca e non solo per la paura che i due fedifraghi vengano scoperti ma anche per una serie di scene decisamente interessanti.

Ci sono morti ed assassini ad ogni puntata ma ci sono anche relazioni focose di ogni tipo, genere e abbastanza grafiche da intrigarti.

Insomma, iniziala per le scene hot poi rimani per la trama coinvolgente (anche se assurda) e infine… si tratta di “solo” sei stagioni e novanta episodi!

Le regole del delitto perfetto: nonostante sia una serie che parla di avvocati, Le regole del delitto perfetto difficilmente ti annoierà. Ci sono morti ed assassini ad ogni puntata ma ci sono anche relazioni focose di ogni tipo, genere e abbastanza grafiche da intrigarti. Insomma, iniziala per le scene hot poi rimani per la trama coinvolgente (anche se assurda) e infine… si tratta di "solo" sei stagioni e novanta episodi!

Questo improbabile gruppo di highschoolers si trova alle prese con i “classici” temi dell’adolescenza: sesso, identità, traumi, amore e amicizia.

I costumi sono da urlo e le scene bollenti si sprecano: è perfetto per ridere (ma anche eccitarsi) in coppia!

Insomma, ora hai a tua disposizione cinque serie TV da incominciare a guardare subito e senza “passare dal via”.

Pronti a dare sfogo ai vostri istinti più bollenti prendendo spunto dalle serie che ti abbiamo appena consigliato?

Bene, allora cosa stai facendo ancora qui? Corri ad accendere la TV!