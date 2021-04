L’enigma di Einstein: farai parte del 2% delle persone che è riuscita a risolverlo?

Metti alla prova le tue doti logiche e risolvi il famoso enigma di Einstein. L’obiettivo è scoprire a chi appartiene il pesce.

Noto anche come enigma delle “cinque case”, l’enigma di Einstein prende il nome dal famoso fisico sebbene non sia mai stato accertato che sia una sua creazione, sembrerebbe però che Albert Einstein pronunciandosi in merito a questo enigma affermò con decisione che solo il 2% della popolazione sarebbe stato in grado di risolverlo. Sei pronto a metterti alla prova?

Enigma di Einstein: solo il 2% sarà in grado di fornire la risposta giusta

Se sei deciso a provare questo test tutto quello che devi fare è leggere attentamente quanto segue:

Cinque persone vivono in cinque case, ognuna di un colore diverso. Ogni persona ha animali domestici diversi, beve una bevanda diversa e fuma sigarette diverse. La domanda è:

Chi possiede il pesce?

Per capire chi possiede il pesce devi semplicemente valutare i seguenti indizi:

1. L’inglese vive nella casa rossa.

2. Lo svedese possiede un cane.

3. Danese beve tè.

4. La casa verde si trova a sinistra della Casa Bianca.

5. Il proprietario della casa verde beve caffè.

6. La persona che fuma Pall Mall ha uccelli.

7. Il proprietario della casa gialla fuma Dunhill.

8. L’uomo che vive nella casa centrale beve latte.

9. Il norvegese vive nella prima casa.

10. L’uomo che fuma Blend vive accanto a quello che ha i gatti.

11. L’uomo che ha cavalli vive accanto all’uomo che fuma Dunhill.

12. L’uomo che fuma Blue Masters beve birra.

13. Il tedesco fuma Prince.

14. Il norvegese vive vicino alla casa blu.

15. L’uomo che fuma Blend ha un vicino che beve acqua.

A questo punto, hai capito chi possiede il pesce?

In realtà con l’aiuto di un semplicissimo schema potresti risalire velocemente alla risposta giusta.

Annota pure sullo schema tutte le indicazioni fornite e scopri se riesci a capire per logica chi è il famoso proprietario del pesce.

Hai capito chi ha il pesce? La tua logica ti ha suggerito la risposta corretta andando per esclusione? Si ma ad un certo punto le cose si sono complicate non è vero?

La risposta esatta è la casa verde possiede il pesce. Appartiene ad un tedesco che beve caffè e fuma Prince.

Ecco le spiegazioni in un video: