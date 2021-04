Scopri qual è l’ossessione più grande che forse non sai neppure di avere. La risposta si trova nelle stelle.

Ognuno di noi è ossessionato da uno o più pensieri. Questi finiscono con il girarci in mente, spesso alimentando paure e modi di fare che mirano a mettere a tacere o a soddisfarle. Come la parola stessa lascia intuire, però, le ossessioni non sono mai qualcosa di positivo. Possono infatti alterare il nostro modo di pensare ed interferire persino nello stile di vita.

Per questo motivo è importante imparare a riconoscerle al fine di potervi agire per tempo. E visto che almeno in parte le ossessioni dipendono dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali segni sono spendaccioni o risparmiatori, scopriremo qual è quella più grande per ogni segno zodiacale.

La tua ossessione più grande in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Essere speciale

Forse cerchi di non darlo a vedere e spesso fingi persino con te stessa. Se c’è una cosa che ti ossessiona, però, questa è la tua voglia di sentirti speciale. Un bisogno che ti spinge ad agire sempre in modo particolare, che a volte ti porta a mentire e che spesso ti fa preferire la compagnia degli altri in base a parametri errati. Pur di sentirti speciale, infatti, saresti disposta anche a frequentare persone che non ti piacciono ma che riescono a farti sentire tale. Un aspetto sul quale dovresti seriamente lavorare al fine di condurre una vita più piacevole ed in linea con il tuo modo di essere.

Toro – Il bisogno di sicurezza

Tra i tanti bisogni che hai e per i quali sei da sempre pronta a lavorare c’è quello di sentirti al sicuro. Ciò vale sia da un punto di vista economico che affettivo. Sentirti protetta e al sicuro dalle tante incognite della vita è infatti il tuo modo per vivere una vita serena. La stessa di cui hai bisogno per svolgere al meglio le tue attività. In genere riesci a gestire piuttosto bene questa tua ossessione. A volte, però, specie quando di mezzo ci sono i sentimenti, finisci con il perdere un po’ la testa. Un particolare che dovresti imparare a gestire.

Gemelli – Avere tutto sotto controllo

Sebbene tu sia una persona che ama tutto ciò che è imprevedibile, hai anche un’altra parte che mira a controllare sempre tutto. E quando si parla di ossessioni, è proprio quest’ultima ad avere la meglio. Davanti alle incertezze, infatti, tendi sempre a dare di matto e a confonderti da sola le idee. Un modo di fare che spesso ti mette in difficoltà rendendoti le cose più difficili. Imparare a gestire questo aspetto, magari lavorandoci poco per volta, potrebbe aiutarti a raggiungere traguardi sempre nuovi, importanti ed in grado di fornirti la giusta serenità d’animo.

Cancro – Il bisogno di essere amata

Essere amata e voluta bene da tutti è la tua più grande ossessione. Si può dire infatti che tutta la tua vita ruoti su questo. E quando ritieni di non avere ciò di cui hai bisogno finisci sempre con lo starci male e con il prendertela a morte con coloro che a tuo avviso sbagliano nei tuoi confronti. Il problema è che a volte sei così concentrata sul capire se e quanto sei amata da perdere di vista tutto il resto, compreso l’affetto che ti viene dato. Per questo motivo, hai sicuramente bisogno di acquisire maggior fiducia in te stessa ed in coloro che ti circondano.

Leone – Stare al centro dell’attenzione

Essere ammirata da tutti è la cosa di cui hai più bisogno per vivere bene. E stare al centro dell’attenzione è quindi un aspetto che tendi a curare di continuo. Un aspetto che spesso si trasforma in una vera e propria ossessione. Cosa che se non è ben gestita può portarti a compiere passi falsi con chi ti circonda. Per questo motivo, dovresti imparare a vedere le cose con maggior distacco e a capire che a volte anche tu hai bisogno di una pausa dai riflettori. Cosa che, diciamocelo, non stravolgerebbe la tua vita come tu pensi.

Vergine – Mantenere tutto in ordine

La tua mente è così ordinata che per te ogni singola cosa deve seguire dei passi ben precisi. Cosa che quando non avviene ti manda letteralmente fuori di testa. Purtroppo, capita spesso che intorno a te ci siano persone abituate ad agire diversamente. E questo significa che non si può sempre puntare all’ordine così come tu vorresti. Per fortuna, lavorando su di te e sulla capacità di controllarti quando le cose sono un po’ diverse da come te le aspettavi può aiutarti a gestire questo punto di forza senza che l’ossessione di cui lo circonda finisca con il renderlo un difetto. Un lavoro probabilmente impegnativo ma che può dare frutti davvero importanti.

Bilancia – Avere tutto come vuoi tu

Per te ci sono cose fatte bene e cose fatte male. E quando si parla di te è inutile dire che tutto il tuo mondo deve corrispondere a perfezione. Ora, se questo aspetto ti consente di apparire sempre al meglio è anche vero che bisogna fare i conti con la presenza di persone che la pensano diversamente o che possono complicare le cose. Visto che quando ti fai prendere dall’ossessione di avere tutto come vuoi tu, finisci anche con il perdere la tua proverbiale calma, lavorare su di te è il primo passo da compiere per sentirti più serena e per confrontarti con gli altri senza troppi sforzi.

Scorpione – Il rispetto

Diciamocelo, tu hai una vera e propria ossessione per il rispetto. Ne offri sempre agli altri e pretendi che lo stesso sia fatto per te. Quando ti trovi a scontrarti con persone che agiscono diversamente, quindi, ti fissi su questo aspetto. Per te, il rispetto e la fiducia vanno sempre al primo posto. E data la tua indole vendicativa non è raro che tu sia pronta a farla pagare a chi la pensa diversamente da te. Per fortuna sei quasi sempre consapevole di questo tuo modo di essere e ciò ti aiuta a non manifestare chissà quali atteggiamenti strani. Imparare anche a vivere la cosa con più serenità, potrebbe però rendere la tua vita molto più serena.

Sagittario – La libertà

Sentirti libera è un piacere quanto un’ossessione che ti assale tutte le volte in cui per il più piccolo motivo senti di non aver ottenuto quanto desideravi. Quando ciò avviene diventi scontrosa e tendi a comportarti come una persona in gabbia. Atteggiamento che non è sempre comprensibile visto che a volte le tue sono solo delle fissazioni. Imparare che la libertà è qualcosa che esula le costrizioni momentanee ti aiuterebbe a sentirti più leggera e a godere maggiormente della tua vita. Un’esperienza che dovresti fare assolutamente.

Capricorno – Essere sempre nel giusto

A volte hai verso di te una tale attenzione da perdere di vista le cose più importanti. Per te, sapere di essere sempre nel giusto e dimostrarlo agli altri è un aspetto così importante da essere una vera e propria ossessione. Tante volte, infatti, sei persino pronta a commettere degli errori pur di dimostrare di essere nel giusto. E ciò basta a dimostrare come tu perda di vista il senso della realtà. Un aspetto che andrebbe curato, sopratutto per mantenere intatti i rapporti con gli altri.

Acquario – L’indipendenza

Sentirti libera di fare quello che vuoi quando vuoi è un aspetto per te molto importante. La tua voglia di indipendenza, però, a volte rappresenta una vera e propria ossessione. Un’ossessione tale da renderti la vita difficile e da rischiare di complicare le relazioni con gli altri. Per fortuna, lavorandoci nel modo corretto puoi fare molto, evitando crisi e portando avanti uno stile di vita il più possibile sereno. Ciò che conta è ricordarti sempre che gli altri non sono un limite come spesso pensi ma una risorsa. E che con le persone giuste potrai sentirti libera e indipendente molto più di quanto pensi.

Pesci – La solitudine

Tu sei una persona particolarmente in grado di stare da sola e di vivere questa modalità nel migliore dei modi. C’è, però, un altro lato della medaglia che è anche un’ossessione. La solitudine in quanto mancanza di qualcuno ti porta infatti a star male. E sapendolo finisci spesso con lo star male ancor prima che una data condizione si verifichi. Il tuo è infatti un modo di vivere ancorata al passato e con il timore del futuro. Cosa che spesso ti impedisce di godere a pieno del presente. Lavorare sulle tue emozioni ed iniziare a goderti la vita può fare la differenza e rendere le tue giornate infinitamente più belle.

Imparare a conoscere le proprie ossessioni è un buon modo per migliorarsi ed appropriarsi di un modo migliore di vivere. Per farlo, ovviamente, è importante controllare anche il profilo dell’ascendente. Questo è infatti in grado di far cogliere sfumature importanti per conoscersi meglio.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.