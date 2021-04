Sei una persona più brava a spendere o a risparmiare? Scoprilo dal tuo segno zodiacale.

Quando si tratta di acquisti la situazione è sempre delicata. Se da un lato ci sono persone che sanno essere oculate, dall’altro ce ne sono infatti di più impulsive e solitamente in seria difficoltà quando si parla di risparmiare. Ognuno di noi è fatto in modo diverso e se si ha a che fare con le spese, l’influenza delle stelle può fare la differenza. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni più capricciosi dello zodiaco, scopriremo anche chi all’interno dello zodiaco è un risparmiatore o uno spendaccione.

Sei una che spende o che risparmia? La risposta è nelle stelle

Ariete – Quella che spende volentieri

Quando si parla di acquisti sei sempre pronta a farne, sopratutto se si tratta di cose personali. Ciò ti rende una persona in grado di darsi alle spese senza troppi problemi ma che al contempo sa quando fermarsi se si rende conto di non avere scelta. Si può dire quindi che ti poni in una buona media, sebbene tra le due rientri probabilmente tra coloro che tende più a spendere.

Toro – Quella che sa risparmiare

Sebbene tu sia una persona che ama spendere soldi e che sa farlo anche bene, quando è il caso di stringere la cinghia lo fai nel modo giusto. Sai infarti darti una controllata e ridurre tutto all’essenziale. Un modo di fare che ti si addice e che ti aiuta a risparmiare quando serve e a concederti ciò di cui hai voglia quando hai messo da parte abbastanza.

Gemelli – Quella che tende a spendere tanto

Controllarti non è esattamente il tuo forte. E quando si parla di spendere non ami ricevere imposizioni. Per questo motivo non rientri tra le persone in grado di risparmiare. Anzi, si può dire che tu sia particolarmente brava a fare acquisti, spesso anche inutili. Acquisti di cui spesso ti dimentichi in fretta ma che sul momento ti sembrano estremamente importanti.

Cancro – Quella che spende troppo

Diciamocelo, se c’è una cosa che non sai proprio fare questa è risparmiare. Ti piace infatti poter avere tutto quel che desideri e ciò di solito significa comprare ciò che ti serve nel preciso momento in cui lo vedi. Il rischio di andare in rosso, con te è sempre dietro l’angolo. Ma è il tuo modo di fare. Un modo che tra le altre cose non ti preoccupa neanche cambiare.

Leone – Quella che non ama risparmiare

A te piace la vita facile e ciò ti porta non solo a fare tutti gli acquisti che puoi ma ti rende una persona che non ha alcuna voglia di risparmiare. Quando ciò si rivela necessario, quindi, tendi a prendere le cose in modo negativo. Lavorare su questo aspetto e trovare un equilibrio potrebbe essere un buon modo per vivere meglio la situazione.

Vergine – Quella che risparmia abbastanza

Sebbene spendere sia una cosa che ti piace sei anche in grado di risparmiare. Anzi, grazie ai tuoi tanti calcoli e alla precisione che ti contraddistingue, rientri tra le grandi risparmiatrici. Una cosa che sai fare al meglio sopratutto quando sei sotto pressione.

Bilancia – Quella che spende tutto quello che può

In un’ipotetica scala ti poni esattamente a metà. Sei infatti una persona che ama viziarsi e che nella vita adora farsi più doni che può. Per questo motivo quando ne hai modo sei pronta a spendere senza mai preoccuparti. D’altro canto sei anche in grado di frenarti quando rischi di superare il limite e ciò fa di te una persona in grado di spendere in modo abbastanza oculato.

Scorpione – Quella che risparmia alla grande

Ok, anche tu senti il fascino degli acquisti. Ma se devi collocarti da un lato tra chi spende e chi risparmia rientri sicuramente nella seconda categoria. Il tuo modo di fare ti rende infatti in grado di mettere da parte quanto ti serve. E tutto per non andare mai a fondo e ti aiuta persino a concederti ciò di cui hai bisogno.

Sagittario – Quella che spende davvero troppo

Se si parla di spese sei tra le persone che sanno trattenersi meno. Rientri quindi a pieno titolo tra coloro che vengono definite delle spendaccione. Ciò ti porta a rischiare spesso e volentieri a fare spese che non puoi consentirti e che rischiano di mandarti in rosso e di conseguenza in crisi. Non sarebbe meglio fermarsi finché si è in tempo?

Capricorno – Quella super spendacciona

Il tuo rapporto con il denaro non è dei migliori. Ne consegue che non sei una persona in grado di risparmiare. Tra non spendere e spendere troppo però c’è di mezzo un abisso che sarebbe meglio imparare a gestire. Solo così potrai infatti evitare di trovarti nei guai e di aver bisogno di fare economia per chissà quanto tempo.

Acquario – Quella che sa risparmiare

Nella vita non hai bisogno di chissà quali cose e ciò fa di te una persona in grado di risparmiare quanto serve per vivere bene. Questo ti rende una grande risparmiatrice. Una di quelle che sa come gestire le proprie economie e che pertanto, in fatto di soldi, non ha mai grandi problemi.

Pesci – Quella che sta nel mezzo

Se si tratta di acquistare qualcosa a cui tieni davvero non badi a spese. Ciò nonostante sai dare sia un valore ai soldi che alla necessità di risparmiare. Dovendo scegliere, quindi, rientri più ampliamente tra le persone che più propense a risparmiare. Cosa per la quale sai sempre come premiarti con l’acquisto giusto.

Conoscersi a fondo è un aspetto importante. E ciò vale anche quando si parla di acquisti. Per capirsi di più è importante controllare il profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si possono cogliere sfumature importanti ed in grado di fornire un passo in più per migliorarsi.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.