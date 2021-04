Quante volte ti è capitato di chiedere consiglio riguardo questioni sentimentali? Ecco quali sono i consigli per la coppia da evitare!

Capita a tutti di dover parlare con un amico o con un familiare per chiedere aiuto riguardo un dubbio in amore.

Non c’è niente di male in questo: confrontarsi con gli altri è fondamentale per diventare persone migliori ed anche per risolvere problemi di cui magari non siamo a conoscenza!

Ci sono alcuni consigli, però, che non andrebbero seguiti e che possono veramente rovinare la tua relazione.

Ecco quali sono!

Consigli da evitare per la coppia: ecco quelli veramente sbagliati

L’amore è uno degli argomenti più dibattuti dalla nostra specie.

Dalla letteratura ai film, dalla poesia ai quadri, dai video su TikTok ai post di Instagram di San Valentino, arrivando fino all’articolo che stai leggendo proprio adesso.

(Intendiamo questo, non quello di Repubblica che hai aperto in un’altra finestra!).

Com’è normale, su coppie ed amore si è creata una vera e propria letteratura che prevede anche una serie di consigli che, però, possono portare a dei danni veramente gravi.

Esattamente come per quelli che ti possono dare i tuoi familiari (abbiamo scoperto qui quando è meglio essere prudenti e non seguirli), anche quelli che ricevi in amore possono convincerti che stai facendo qualcosa di sbagliato.

Come fare a liberarsi di queste false concezioni e miti irraggiungibili sull’amore?

Semplice: smontiamoli insieme!

Ecco alcuni consigli che ti potrebbero essere arrivati alle orecchie in passato e che ti hanno fatto dubitare della tua relazione.

LEGGI ANCHE –> Luoghi comuni sul sesso: quelli da sfatare (a cui hai creduto anche tu)

l’amore è naturale : che si traduce anche, spesso, in “una relazione deve semplicemente accadere“.

Assolutamente falso e sbagliato : certo, l’attrazione e l’amore sono naturali (anche se, a seconda di questo studio sull’odore del partner, neanche così tanto) ma una relazione non “ casca ” dal cielo !

Una relazione è fatta da due persone che lavorano costantemente per farla funzionare: di naturale non c’è quasi niente!

: che si traduce anche, spesso, in “una relazione deve semplicemente accadere“. Assolutamente e : certo, e l’amore sono (anche se, a seconda di questo studio sull’odore del partner, neanche così tanto) ma una “ ” dal ! Una relazione è fatta da due persone che per farla funzionare: di naturale non c’è quasi niente! i rapporti fisici sono tutto : ehi, nessuno dice che l’intimità non sia importante ma sostenere che sia la parte più importante della coppia è… sbagliato!

Oltre ad escludere dal computo delle coppie funzionali tutte le coppie bianche o le persone che non vogliono avere rapporti fisici, ignora anche tutto il delicato crescere e cambiare del corpo e della coppia.

Se non state avendo rapporti e la cosa ti turba, parlane pure con il tuo compagno . Se, invece, non hai problemi (e neanche il tuo compagno) con la mancanza di intimità fisica… nessuno vi vieta di continuare così!

: ehi, nessuno dice che l’intimità non sia importante ma sostenere che sia la della coppia è… sbagliato! Oltre ad escludere dal computo delle coppie funzionali tutte le coppie o le che fisici, ignora anche tutto il delicato crescere e cambiare del corpo e della coppia. Se state avendo e la cosa ti turba, pure con il tuo . Se, invece, non hai (e neanche il tuo compagno) con la di fisica… nessuno vi vieta di continuare così! ritagliati il tuo spazio : questo è un suggerimento che ti abbiamo dato anche noi e, sinceramente, pensiamo che sia molto importante .

L’unico requisito, però, è che venga applicato … alla situazione giusta !

Se tu ed il tuo partner lavorate separati , avete hobbies diversi , amici diversi e non fate quasi niente insieme se non dormire e pagare le bollette … ritagliarsi uno spazio forse non è la soluzione !

Impara anche a valutare la situazione nella quale ti trovi invece di sentire solo il suggerimento come un comandamento scritto nella pietra!

: questo è un suggerimento che ti abbiamo dato anche noi e, sinceramente, pensiamo che sia molto . L’unico requisito, però, è che venga … alla ! Se tu ed il tuo partner , avete , e non fate quasi niente insieme se non e le … ritagliarsi uno spazio forse non è la ! Impara anche a valutare la situazione nella quale ti trovi invece di sentire solo il come un scritto nella pietra! fedeltà fisica? fine del rapporto: anche questo è un preconcetto certamente difficile da destrutturare.

La fedeltà fisica è un traguardo (o meglio, un obiettivo) che tutte le coppie si pongono.

Spesso, però, è facile perdere la bussola, commettere un errore o, semplicemente, voler esplorare il mondo al di fuori della nostra relazione.

Quando questo succede (ovviamente a seconda dei casi) consigliare di terminare una relazione è decisamente sbagliato.

Ognuno deve decidere per sé che cosa vuole fare e come si sente a riguardo: partire prevenuti, causa solo problemi!

Sul finire di questo articolo ci rendiamo conto, con una punta di ironia, che quelli che ti abbiamo appena dato… sono consigli!

Scherzi a parte, è importante ricordare che l’unica che può davvero sapere quanto sia sana o meno la tua coppia… sei tu!

Smetti di cercare di raggiungere un ideale (falsato) e vivi la tua storia con serenità!