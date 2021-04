Corri dai genitori ogni volta che hai bisogno di un consiglio? Forse sbagli: come difendersi dall’influenza negativa dei parenti sulla coppia.

Non solo ci hanno cresciuto ma hanno anche continuato ad aiutarci nella vita adulta e, con ogni probabilità, non smetteranno fino a quando non saranno obbligati.

Di chi parliamo? Ma semplicemente dei parenti che ci sono stati accanto da subito, siano essi genitori o zii, cugini o parenti acquisiti.

Molto spesso il loro parere è fondamentale e ci aiuta ad orientarci nella vita; altre volte, però, rischia di farci “deragliare“, soprattutto quando parliamo di coppia.

Scopriamo insieme quando è meglio… non ascoltare i nostri parenti!

Influenza negativa dei parenti sulla coppia: ecco quando non ascoltare i consigli

Sebbene un consiglio sia qualcosa che va spesso valutato e riadattato, anche quando siamo noi a chiederlo, la situazione diventa più complicata quando ci si mette anche la famiglia di mezzo.

Spesso, infatti, un consiglio dato dai nostri genitori, da chi ci ha cresciuto o da un parente stretto ha un potere decisamente più grande di quello dato da un amico!

Quando parliamo di coppia, poi, aggiungiamo un altro livello di difficoltà al tutto. Come?

Semplicemente perché il nostro partner conosce (o conoscerà) anche i nostri familiari ed entrerà a far parte del nostro mondo.

I consigli dei parenti, quindi, rischiano di diventare veramente pericolosi!

Se, però, sei abituato a confrontarti con chi ti sta vicino riguardo anche le tue relazioni sentimentali, abbiamo deciso di individuare quali sono quei momenti o quelle situazioni nelle quali l’influenza dei tuoi è semplicemente negativa.

predicano bene ma… razzolano male

hanno una parola cattiva per tutti

non esiste l’obiettività

Se il consiglio che ti viene dato arriva da una persona che predica bene ma razzola male, è il caso di prenderlo davvero con le pinze.

Certo, il concetto vale per tutti ma a maggior ragione per parenti stretti e familiari ai quali ai deciso di chiedere aiuto (o che stanno ficcando il becco dove non dovrebbero).

Quando ti consigliano di lasciare o rimanere con il tuo partner (ma vivono infelici per la stessa tipologia di rapporto) o si sentono in diritto di esprimere pareri su qualcosa che non sanno, è decisamente ora di fare un passo indietro.

Valuta sempre se il consiglio è disinteressato oppure si trasforma, pian piano, in una maniera per metterti nella loro stessa, identica, posizione sentimentale!

Stai attenta anche e soprattutto quando la persona che ti da un consiglio sembra avere un cattiva parola veramente per tutti.

Appena qualcuno gira le spalle (non importa che sia il tuo partner od un altro componente della tua famiglia), iniziano i pettegolezzi e le maldicenze.

Diciamoci la verità: lasciarsi andare a qualche piccolo gossip è normale e lo abbiamo fatto tutti.

Quando, però, vedi che si tratta di un’abitudine che non cambia veramente mai, sappi che i consigli di quella persona potrebbero non essere quando di meglio sulla piazza.

Infine, per loro non esiste obiettività: hai ragione tu, non importa quale sia la situazione!

Per quanto sia bello avere il supporto incondizionato dei tuoi parenti, è importante che il consiglio (per essere sano) arrivi da qualcuno che sappia dirci la verità.

Inutile dirti che fai bene ad essere gelosa quando, nella maggior parte dei casi, si tratta di una bugia! (Qui, ad esempio, cerchiamo di capire come fare per smettere di controllare il partner.)

Se chi ti da un consiglio non ti espone mai le criticità o gli errori che potresti aver commesso ci sono due possibili opzioni.

O sei una persona infallibile (ne dubitiamo altamente) oppure stai con un vero mascalzone: la risposta giusta, però, puoi darcela solo tu!

Ovviamente non possiamo far riferimento a fatti o situazioni reali: solo tu, infatti, conosci perfettamente i tuoi familiari ed il loro modo di fare!

Spesso, però, quando chiedi consiglii a loro non ti soffermi a pensare se agiscono per il tuo bene: per te è scontato che sia così!

Purtroppo, però, i nostri parenti sono fallaci (come tutti!) e quindi la loro influenza negativa può fare dei veri e propri danni nella tua coppia.

Fai attenzione!