Stai per coronare il tuo sogno d’amore? Ecco cosa dicono le stelle a riguardo per l’anno in corso.

Sogni da un po’ il grande amore o desideri sposarti? Oggi, dopo aver visto come colorare le pareti di casa in base al segno zodiacale giocheremo un po’ con le stelle, valutando quali segni zodiacali hanno più possibilità di coronare il loro sogno d’amore e a quali, invece, toccherà aspettare. Un responso che ovviamente non andrà preso in modo assoluto ma che può donare speranza a chi sogna ormai da troppo di ricevere la tanto attesa proposta o, più semplicemente, è in attesa della propria anima gemella. Pronta a scoprire se le stelle sono dalla tua parte?

Scopri se rientri tra i segni che nel 2021 troverà l’amore o riuscirà a sposarsi

Ariete – L’amore potrebbe bussare alla tua porta

Ok, forse non sei ancora in procinto di convolare a nozze, ma se sei ancora single questo potrebbe essere l’anno in cui trovare l’amore. Dopotutto le stelle ti sono favorevoli e sta solo a te decidere come agire in tal senso. La libertà di scelta, dopotutto, non ti è mai mancata. Approfitta quindi di quest’anno per chiarirti le idee e se hai davvero voglia di una bella storia d’amore, lanciati in quest’impresa con energia. Alla tua porta potrebbe bussare proprio la persona giusta.

Toro – Confetti in vista

Il tuo romanticismo innato, quest’anno sarà più che appagato. Se sei già felicemente impegnata potrebbe infatti arrivare il momento tanto sognato: quello delle nozze. L’alternativa è quella di trovare un grande amore o se sei già sposata di raggiungere un nuovo step, magari trovando la casa dei vostri sogni, chissà. Ciò che conta è che davanti a te ci sono un’infinità di occasioni tutte da cogliere e, cosa ancor più importante, tutte distinte a far sognare la tua parte romantica.

Gemelli – Tutto dipende da te

Se l’amore ha già bussato alla tua porta, le possibilità che vada crescendo sono davvero tante. Ecco, quindi, che se stai sognando il matrimonio potresti già considerarti sulla buona strada. Ciò che conta è non perdere di vista l’obiettivo, progettare ogni cosa per bene e prendere in considerazione anche i desideri del partner. Senza troppe pressioni otterrai certamente quel che desideri. Purché tu sia certa di sapere cosa vuoi. Prenditi il tuo tempo

e ragionaci su con calma. L’amore intanto andrà comunque bene donandoti momenti felici.

Cancro – Meglio aspettare

Non è che non ci sia spazio per l’amore nella tua vita. Il punto è che al momento è meglio evitare di compiere passi troppo grandi. Se sogni il matrimonio, quindi, forse è meglio continuare a pianificarlo nella tua mente. Per trasformarlo in realtà ci saranno tempi migliori e nei quali ti sentirai più pronta e, sopratutto, più ispirata. Quanto all’amore, se sei ancora single, dovrai aspettare che sulla tua strada si incammini la persona giusta. Nel frattempo potrai sempre lavorare su di te. Cosa che non fa mai male.

Leone – Un anno di occasioni da cogliere

Forse il 2021 non è esattamente l’anno in cui pensare al matrimonio. Se sei single, però, potresti trovare la persona giusta con la quale iniziare a costruire un progetto di vita. Al contrario, se sei impegnata e desiderosa di novità, sappi che questo è l’anno giusto per dar vita a diversi progetti. Uno tra i tanti quello di cambiare casa, migliorare sul lavoro e compiere passi che pian piano ti condurranno verso ciò che desideri di più.

Vergine – Meglio pianificare

Per il 2021 è meglio non fare grandi progetti. Dopotutto sei la prima che necessita di trovare le giuste energie e la positività per accompagnare novità importanti. Se sei single, quindi, faresti meglio a concentrarti su te stessa al fine di capire di cosa hai bisogno e cosa cerchi davvero in un ipotetico partner. Se l’amore è già nella tua vita, invece, potresti fare questo percorso in coppia e scoprire insieme alla tua dolce metà di cosa avete davvero bisogno. Una simile ricerca senza pressione da entrambe le parti vi condurrà sicuramente verso qualcosa di buono per il prossimo anno.

Bilancia – Un anno in cui devi pensare prima a te

Il 2021 è un anno in cui dovresti concentrarti su te stessa. Uno di quei periodi sabbatici in cui ragionare su chi sei, cosa sogni e dove vuoi arrivare. Seguire questa via è ciò che ti condurrà verso la vera felicità. E solo allora potrai pensare all’amore e ad un futuro idilliaco da condividere con qualcuno. Cosa che, ovviamente, dovrai fare anche se sei già impegnata con qualcuno. Dopotutto pianificare è qualcosa che ti riesce bene. Perché, quindi, non approfittarne?

Scorpione – Andrai incontro a momenti speciali

Se si parla d’amore, questo è sicuramente l’anno in cui getterai le basi per realizzare i tuoi sogni. Se sei già in coppia, quindi, il matrimonio potrebbe non essere affatto lontano. Al contempo, anche la possibilità di trovare la persona giusta o di ritrovare la passione in un rapporto un po’ spento è molto forte. Il 2021 sarà quindi un anno che ti consentirà di sognare e che lo farà dandoti modo di conoscere ancor di più te stessa. Cosa che quando si parla di sentimenti è per te molto importante.

Sagittario – Periodo di attese

Il 2021 sarà un anno in cui tenderai stabilizzare quanto ottenuto negli anni precedenti. Se sei felicemente impegnata, quindi, dovrai attendere ancora un po’ prima del grande passo. Ciò che conta è che tu faccia uso di questo tempo per pensare seriamente a come migliorare le cose. Se sei single, forse servirà ancora qualche tempo prima di trovare l’amore. Nulla vieta però di fare incontri ugualmente importanti. E chissà che con il tempo non cambi comunque qualcosa.

Capricorno – Un anno stabile

Il tuo 2021 sarà all’insegna della stabilità, almeno per quanto riguarda l’amore. Il matrimonio, quindi, non è esattamente nel tuo immediato futuro. E forse lo stesso può dirsi anche per il grande amore. Le cose però tendono a mutare velocemente ed iniziando a guardarti intorno o a lavorare (se sei già impegnata) su quello che hai, potresti arrivare a migliorare le cose, spianando la strada per il futuro.

Acquario – Meglio concentrarsi su altro

L’amore non è esattamente ciò a cui dovresti pensare in questo momento. Il tuo futuro, infatti, al momento sembra concentrarsi su altro. Molto meglio, quindi, dedicarti al lavoro, alle amicizie e se sei ancora single alla ricerca di una persona che faccia al caso tuo. Lavorare su te stessa sarebbe la mossa più saggia da fare perché ti aprirebbe strade che non immagini. Strade che potrebbero condurti al grande amore molto prima di quanto pensi. Meglio mettersi subito al lavoro, quindi.

Pesci – Unioni speciali in vista

Il 2021 sarà un anno davvero speciale dal punto di vista dell’amore. Se sei impegnata da tempo potresti arrivare rapidamente al matrimonio o quantomeno alla convivenza. Si tratta di un momento perfetto per iniziare a crearti una famiglia e per sognare in grande con la tua dolce metà. Anche cambiare casa potrebbe rivelarsi un progetto importante per il quale iniziare a lavorare.

Se sei ancora single, manca davvero poco all’arrivo di un amore che potrebbe rivelarsi quello della tua vita. Per comprendere meglio ciò che le stelle hanno in serbo per ogni segno quando si parla d’amore è molto importante controllare anche il profilo del proprio ascendente, indispensabile per cogliere tutte le sfumature importanti legate all’amore.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.