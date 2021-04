Hai mai provato un appuntamento da liceali? Scopriamo insieme una delle nostre idee appuntamento per rivoluzionare un po’ la vostra relazione!

Quante volte ti sei chiesto cosa fare per rivoluzionare un po’ la vostra relazione?

Non ti preoccupare, abbiamo pensato di proporti un’idea che potrebbe decisamente cambiare la vostra relazione.

No, non parliamo di strane posizioni intime e neanche di scelte radicali: oggi vogliamo consigliarti di provare un appuntamento da liceali.

Pronto a tornare indietro nel tempo?

Idee appuntamento: proviamo con quello “da liceali”

Sei in una relazione da tanti anni e vuoi provare a movimentare un po’ la vostra situazione attuale?

Oppure hai appena conosciuto una persona speciale ma non sai… che cosa fare quando uscite?

Ti abbiamo già dato qualche suggerimento per quanto riguarda gli appuntamenti da provare in casa ed anche quelli da provare all’aperto.

Oggi, però, vogliamo provare a convincerti a… tornare indietro nel tempo per rendere il tuo appuntamento il più originale possibile!

A quanti appuntamenti sei andato quando ti trovavi al liceo?

Tralasciando il fatto che non è la nostra storia sentimentale liceale a determinare se saremo o meno degli ottimi fidanzati ma le nostre amicizie, ci sono tantissime persone che al liceo non hanno provato il “brivido” di andare ad un appuntamento.

Eh sì, perché tra chi si fidanza presto e seriamente e chi, invece, preferisce divertirsi, l’idea stessa di “appuntamento” ci è sempre sembrata un po’ datata.

In pochi (ma non troppo pochi, tranquilli) hanno mai dato o ricevuto un appuntamento vero, da liceali americani alla Dawson’s Creek.

Ecco, quindi, che se il periodo storico non è dei migliori o dei più auspicabili e se ti sembra che la tua coppia stia adagiandosi sugli allori, la soluzione è a portata di mano.

Oggi proverete… l’appuntamento da liceali!

Tra le idee appuntamento che ti possiamo proporre, questa è sicuramente una delle meno faticose da eseguire e più divertenti da provare.

Non avrete bisogno di altro se non di un vero e proprio programma da adolescenti.

Se i cinema sono chiusi (ma i cinque film da vedere in coppia che vi abbiamo consigliato sono tutti su Netflix) e così anche tutti i locali ed i bar che frequentavate abitualmente, non dovrete far altro che ricalarvi nei vostri panni da liceali.

Tra i tanti divieti a cui sono, giustamente, sottoposti i minorenni ed il fatto che gustarsi un bicchiere di vino non faceva ancora parte della nostra quotidianità, gli appuntamenti da liceali si fondavano solo un elemento.

L’alchimia tra i due partecipanti!

Ecco quindi che la fase della preparazione sarà quella più importante: assolutamente vietato presentarsi in tuta (anche se ti abbiamo detto qui come fare per indossarla anche fuori casa).

Il vostro outfit dovrà essere perfetto, curato esattamente quanto facevate quando andavate a scuola.

Punti bonus per chi riesce anche a ricalcare il suo stile del tempo: il divertimento è tutto lì!

Preparatevi, poi, a fare una lunga passeggiata, visitare una mostra (se possibile) oppure, come nei migliori film oltreoceano, a passare la nottata in macchina.

No, non vi stiamo consigliando di fare l’amore all’aperto, anche se qui vi abbiamo parlato dei posti più strani dove “farlo” fuori casa, ma di vivere un vero e proprio appuntamento… da adolescenti impacciati!

Fingete di trovarvi per la prima volta alla guida dell’auto di vostro padre, incontratevi sotto casa all’orario stabilito e fate un lungo giro in macchina.

Potete portarvi qualche birra (ottenuta “clandestinamente“) e bere di fronte ad un bel panorama, oppure carte e snack per passare qualche ora a ridere fuori di casa.

Se invece avete altre idee o volete semplicemente passare del tempo insieme, ancora meglio.

L’idea è proprio quella di riconnettervi, lasciando da parte tutti i fronzoli e riscoprendo il valore di stare, semplicemente, insieme.

Allora, che ne dici di provare a tornare “bambini” (ok, no, non bambini, diciamo giovani adulti) con un vero e proprio appuntamento da liceali?

Mi raccomando, ricordatevi che il coprifuoco è alle 22.00 (sigh, grazie pandemia, noi faremo finta che siano i nostri genitori ad avercelo imposto) ed anche che domani c’è scuola, non potete fare troppo tardi!

Il vostro appuntamento è “pronto” da provare: fateci sapere come andrà!