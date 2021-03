Cosa indossare per movimentare la vostra relazione? Ecco cinque consigli, di vestiario, da mettere in pratica sotto (e sopra) le coperte.

Hai paura che, tra di voi, i rapporti stiano iniziando a raffreddarsi?

Bene, non preoccuparti: anche se capita a tutti di sperimentare momenti sì e momenti no durante una relazione, c’è qualcuno che può sempre aiutarti a ribaltare la questione.

Di chi stiamo parlando? Ma dei tuoi outfit, ovviamente!

Ecco cinque consigli su cosa indossare per tornare a fare faville sotto (ma anche sopra) le coperte.

Cosa indossare per movimentare la tua relazione: ecco i nostri cinque consigli

Va bene, lo abbiamo capito, l’abito non fa il monaco.

Ma sarà davvero così?

Una maglietta (od un completino intimo) di certo non sono la risposta a problemi relazionali e di coppia ma possono fare miracoli per chi pensa che… la loro relazione si stia adagiando “sugli allori“.

Il desiderio di intimità, infatti, è qualcosa che cambia con il tempo e che non è sempre uguale.

Abbiamo analizzato qui se e quanto sia diverso tra uomini e donne ed anche quanti minuti servono per farti eccitare.

Pensa che anche il ciclo mestruale può influire sul piacere e sull’eccitazione: insomma, a volta sembra che fare l’amore sia davvero difficile!

Anche Cosmopolitan USA, però, ha cercato di trovare una risposta a questo problema ed è andata direttamente alla fonte: gli uomini.

La redazione ha chiesto a ragazzi di varie età, comprese tra i 25 ed i 35 anni, quale fossero gli outfit indossati dalle loro dolci metà che più erano in grado di accendere la loro fantasia ed eccitazione.

Noi, quindi, ne abbiamo individuati cinque che sono i più ricorrenti e che possono rappresentare un modo “semplice“, per portare freschezza nella tua coppia.

Che ne dici di cambiare modo di vestire per cambiare anche… modo di “sorprendere” il tuo partner?

Puoi farti trovare in casa con indosso uno di questi outfit e stuzzicare la sua fantasia!

Ecco quali sono i cinque preferiti dagli uomini (o, almeno, da una loro parte).

maglietta oversize : ebbene sì, anche se in molti faticano ad apprezzare il furto continuo di felpe e magliette, sembra che ci sia almeno un lato positivo .

La maglietta oversize, usata come unico indumento , sembra essere in prima posizione per quanto riguarda le fantasie maschili .

Adesso hai una buona scusa per provarti quella maglietta che volevi da tempo!

: ebbene sì, anche se in molti faticano ad apprezzare il furto continuo di felpe e magliette, sembra che ci sia almeno un . La maglietta oversize, usata come , sembra essere in prima posizione per quanto riguarda le . Adesso hai una buona scusa per che da tempo! la sua camicia : nelle prime posizioni troviamo anche la camicia maschile indossata sbottonata con poco o niente sotto.

Per molti questo “outfit” rappresenterebbe un vero e proprio “sogno”.

Ecco, quindi, che uno dei look più “ sensuali ” da provare è quello che prevede l’utilizzo dei suoi capi di vestiario: indossa la camicia come meglio preferisci.

Per il tuo compagno, alla fin fine, conta solo che dentro ci sia tu!

: nelle prime posizioni troviamo la indossata con poco o niente sotto. Per molti questo “outfit” rappresenterebbe un vero e proprio “sogno”. Ecco, quindi, che uno dei più “ ” da provare è quello che dei di vestiario: indossa la camicia come meglio preferisci. Per il tuo compagno, alla fin fine, conta solo che dentro ci sia tu! stivali al ginocchio : un alto numero di ragazzi ha indicato gli stivali al ginocchio di velluto come un vero e proprio must have.

Noi ti avevamo spiegato qui come si abbinano i cuissardes , anche di giorno; che finalmente gli uomini abbiano sviluppato un vero e proprio senso del fashion ?

Qualunque sia la motivazione, sappi che i tuoi cuissardes hanno colpito nel segno : indossarli può portare una vera e propria ventata di freschezza nella tua relazione!

: un alto numero di ragazzi ha indicato gli stivali al ginocchio di velluto come un vero e proprio must have. Noi ti avevamo spiegato qui come si abbinano i , anche di giorno; che finalmente gli uomini abbiano sviluppato un vero e proprio ? Qualunque sia la motivazione, sappi che i tuoi cuissardes hanno : indossarli può portare una vera e propria di nella tua relazione! intimo coordinato : quale sia la lingerie migliore a seconda del tuo fisico te lo avevamo già suggerito in questo articolo.

Anche se gli intervistati ammettono che non si tratti della soluzione di vestiario più comoda , visto che spesso e volentieri si tratta di capi piuttosto complicati da indossare, in molti lo considerano uno degli outfit più intriganti possibili.

L’intimo coordinato, infatti, non è solo provocatorio ma suggerisce anche tu sia pronta all’azione : è quello il vero richiamo !

: quale sia la a seconda del tuo fisico te lo avevamo già suggerito in questo articolo. Anche se gli intervistati ammettono che della di vestiario più , visto che spesso e volentieri si tratta di capi da indossare, in molti lo considerano uno degli outfit più intriganti possibili. L’intimo coordinato, infatti, non è solo provocatorio ma suggerisce anche : è quello il ! niente reggiseno: che tu decida di indossare la maglietta o meno, per moltissimi degli intervistati non importa.

L’importante è non indossare il reggiseno! Per alcuni uomini il vedo/non vedo è un vero e proprio “motore”.

Indossare tutto meno il reggiseno, quindi, li farebbe veramente impazzire dal desiderio: vale la pena fare un tentativo!

Ci preme, ovviamente, fare una precisazione del tutto importante: se questi outfit (o mancanza di tali) ti mette a disagio o, semplicemente, non incontra il tuo gusto personale… non li indossare!

Il consenso (sia in una coppia che si è conosciuta da poco che in una che sta insieme da anni) deve essere la base di ogni gioco ed interazione tra due persone.

Qui ti abbiamo spiegato come chiederlo ed anche come assicurarsi di averlo!

Prendi questi suggerimenti per quello che sono: semplici suggerimenti!

Insomma, la fantasia maschile… non è poi così fantasiosa come ci saremmo aspettati!

I suggerimenti di dress-code sono, in ogni caso, la rappresentazione di alcuni dati raccolti nell’ambito di un’intervista e non possono assolutamente parlare per la tua relazione.

Se non pensi che nessuno di questi outfit è quello “magico” hai un’altra opzione: parlarne direttamente con il tuo partner!