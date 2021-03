Test: di che colore è la tua macchina? Scopri cosa rivela di te

Di che colore è la macchina che hai acquistato? Scopri cosa rivela questa scelta sulla tua personalità.

Quando hai comprato la tua macchina la tua scelta sarà stata il frutto di varie considerazioni: modello, meccanica, prezzo e sicuramente avrà inciso anche il suo colore. Tendiamo ad acquistare macchine che abbiano un colore di nostro gradimento e questo rivela aspetti salienti della nostra personalità.

Test: dimmi di che colore è la tua macchina e ti dirò chi sei

Il tuo colore preferito rivela molti aspetti di te. Ovviamente non tutte le persone che amano il nero sono uguali ma tendenzialmente hanno qualche tratto in comune.

Di che colore è la tua macchina?

Il colore che hai scelto rivela qualche aspetto di te, la tua personalità e i tuoi difetti.

Sei ha scelto il colore:

Nero

Ti piace esercitare il controllo sugli altri. Sei una persona chic e metti l’eleganza davanti a tutto, hai un debole per le cose lussuose ma non appariscenti, se qualcosa attira eccessivamente l’attenzione non può che essere volgare e di cattivo gusto.

Bianco

Se hai scelto il bianco è perché sei una persona pura, onesta e perfezionista. Hai una grande dote, l’intelligenza e ti contraddistingue una grande apertura mentale. La tua macchina per te è sinonimo di praticità e mezzo di trasporto. Ti consente di muoverti. Il tuo veicolo è minimal, essenziale, dentro non albergano oggetti personali. È funzionale.

Grigio o argento

Le persone che hanno scelto questo colore sono socievoli e hanno una grande maturità. La tua macchina per te è qualcosa di essenziale. Sei una persona che ha molteplici interessi e la macchina è qualcosa di indispensabile. Il grigio è un colore elegante come te, inoltre non non si sporca troppo velocemente o meglio non si nota troppo lo sporco e per te che pensi sempre al più sottile dettaglio questo aspetto non è trascurabile.

Rosso

Se hai scelto questo colore è perché sei una persona passionale. Sei gioioso e ami scherzare, adori le sfide e le avventure, non ti tiri mai indietro. Ami in particolar modo le feste e la velocità. Il tuo veicolo è il simbolo della tua libertà e della tua indipendenza, ha un valore molto grande e non permetti a nessuno di toccarla. Se il rosso tende al viola sei una persona molto romantica.

Giallo / arancione / sabbia

Se hai scelto questo colore è perché sei una persona positiva e guardi la vita con ottimismo. Sei una persona brillante e vivace e il colore della tua auto deve rispecchiare questo aspetto. Nella tua macchina non possono mancare alcuni oggetti di grande valore per te.

Blu

Sei una persona onesta, empatica, molto affettuosa non lasci che i problemi ti rovinano l’esistenza. Hai un carattere molto forte. La tua macchina è funzionale e affidabile, anche perché generalmente questo è il colore preferito delle mamme che trasportando i loro figli necessitano di viaggiare in sicurezza.

Verde

Questo colore è tra i colori meno scelti per le macchine. E’ il colore preferito dalle persone con uno spirito forte e indipendenti molto attenta alle opinioni degli altri. Il colore verde deve essere sgargiante ed attirare lo sguardo degli altri, questo ti gratificherebbe.

Crema / oro / marrone

Se hai scelto questa tonalità esprimi una personalità molto conservatrice. Sei umile e semplice, non ami le cose appariscenti, ti piace tutto ciò che è modesto e semplice. Sei una persona discreta e sincera e i tuoi cari ti considerano una persona molto affidabile.