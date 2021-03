Scopri come combattere lo stress in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle per ogni segno.

Lo stress è sempre più presente nella vita di ognuno di noi e rappresenta al contempo un nemico per la salute. Per questo motivo, imparare a contrastrarlo, specie in periodi così difficili, è molto importante. Per riuscirci è bene trovare una personale valvola di sfogo, utile a contrastarne gli effetti negativi. Solo così, infatti, è possibile lavorarci su e trovare un modo personale per vivere la vita con maggior serenità e senza gli effetti negativi dati dalle tensioni che spesso, proprio a causa dello stress, tendiamo ad accumulare senza rendercene conto. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che pensano troppo scopriremo come ognuno di noi dovrebbe agire per ridurre lo stress.

Come ridurre lo stress in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Facendo sport

Per te che sei dell’Ariete stare in movimento è vita. Se ti senti stressata, quindi, la cosa più giusta da fare è senza alcun dubbio quella di aumentare la tua attività giornaliera, magari facendo un po’ di sport. L’ideale sarebbe sceglierne uno che ti piace in modo particolare e che ti aiuti a sfogare ansia ed emozioni negative. In alternativa, una sana sessione di corsa può rappresentare la scelta più ideona. Quella cioè in grado di farti sentire al meglio e di darti persino una dose in più di buon umore.

Toro – Dandoti al fai da te

Un buon modo per allentare la tensione è quella di far spazio alla fantasia. E un buon modo per riuscirci è quello di dedicarti al fai da te. Costruire qualcosa che ti piace, creare collane, pupazzetti di fimo o altro sarà il tuo personale lasciapassare verso momenti così rilassanti da trasformare lo stress in un lontano ricordo. Esattamente ciò di cui hai bisogno per sentirti in pace con te stessa e per ritrovare persino la giusta concentrazione. Ciò che conta è scegliere qualcosa che ti piaccia davvero e farla senza porti regole.

Gemelli – Facendo il pieno di serie tv

Se sei stanca e stressata, un buon modo per ricaricarti è quello di darti alle serie tv. In questo modo potrai riflettere in background, mentre tieni la mente impegnata su altro. Un modo che con te funzionerà sicuramente e che ti darà modo di essere sempre sul pezzo senza lo stress che a volte ti porti dietro. L’importante, ovviamente, è non esagerare e trovare magari qualcuno con cui condividere questo piacevole momento. Commentare quanto vedi sarà un ulteriore valvola di sfogo, dandoti modo di comunicare. Cosa che ami fare in ogni contesto.

Cancro – Riposandoti

Spesso il tuo sentirti stressata deriva dai troppi impegni e dalla mancanza di tempo libero da dedicarti. Per sconfiggerlo, quindi, la cosa migliore che puoi fare è quella di rilassarti e di prenderti del tempo per te stessa. In questo modo potrai goderti dei momenti di puro relax in cui riposare, coccolarti un po’ con ciò che più ami o concederti delle lunghe sessioni di sonno. Esattamente ciò che ti aiuta di più quando senti di avere le pile scariche.

Leone – Divertendoti

Quando accumuli troppo stress, l’unico modo che hai per combatterlo è quello di fare qualcosa che sia in grado di divertirti. Dal prendere parte a qualche evento che sia in grado di farti sentire al centro dell’attenzione, all’incontrare le amiche, il tuo salva vita è sempre stare tra la gente e farti notare. Un modo di fare che segui da tempo e che sembra rimanere sempre il più valido nonché maggiormente in grado di farti sentire bene.

Vergine – Oziando

Quando sei stressata hai decisamente bisogno di staccare per un po’ da tutto ciò che ti da noia. Per questo motivo è importante che tu scelga di concentrarti sempre e solo su te stessa. Solo così potrai sentirti sempre meglio e trovare nel dolce far niente la giusta cura per lo stress. Parlare con qualcuno di fidato, sarà la mossa successiva e risolutiva ma sempre seguente a dei momenti di puro ozio.

