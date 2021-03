Oggi vogliamo proporti il test della vacanza per capire insieme che persona sei. Dove vorresti andare tra questi quattro luoghi?

Dove vorresti andare in vacanza?

Al momento attuale (e cioè durante una pandemia che dura da più di un anno), qualsiasi posto ci sembrerebbe già una vittoria, non trovate?

Bene, allora proviamo a chiudere gli occhi ed immaginare la location perfetta per un break dalla vita di tutti i giorni e scopriamo cosa rivela di noi.

Test vacanza: scopriamo insieme chi sei davvero

Lago, campagna, montagna od una bella spiaggia assolata?

A tutti noi la scelta perfetta sembra essere solo una: proprio per questo il test della vacanza può dirci tantissimo riguardo la nostra personalità!

Viaggiare ci è vietato (o quasi) da almeno un anno: tutti, chi più e chi meno, ne sentiamo la mancanza!

Per provare questo test dovrai scegliere il luogo che ti manca di più, che vorresti visitare e che sarà quello dove correrai appena ti sarà possibile.

La nostra destinazione “preferita” per le vacanze, infatti, può dirci veramente molto su di noi (e lo scopriamo ogni anno, quando diventa impossibile organizzarci con le amiche o con il fidanzato).

I nostri test, ovviamente, sono tutti pensati per passare il tempo e quindi non devi dargli troppa importanza: hanno un valore ludico!

Puoi tentare qualche altro test come quello del linguaggio del corpo oppure quello dove ti chiediamo di capire quale dei due ragazzi sia fidanzato.

Tutti i nostri test, comunque, servono

Lago: se hai scelto il lago sei una persona estremamente sociale, che ha voglia di divertirsi e scatenarti!

Forse sei stato influenzato da tante stagioni di Dawson’s Creek o forse si tratta semplicemente dell’idea di poter andare “al mare” senza… la solitudine ed il relax!

Il lago per te è il luogo migliore dove conoscere nuove persone, gustarti un aperitivo, lavorare sulla tintarella e divertirti con gli amici.

Insomma sei un vero e proprio animale sociale: possiamo solo immaginare quanto tu stia soffrendo in questo momento.

Coraggio! Campagna: un casolare in campagna, il calore del fuoco e dei tuoi cari vicino a te. Insomma, non c’è niente di meglio che una gita fuori porta per renderti felice!

La campagna per te rappresenta il luogo dove ti trovi al meglio delle tue possibilità: puoi passeggiare in solitudine se ti serve, oppure entrare in contatto con i vicini ed i tuoi cari quando vuoi.

Puoi rilassarti oppure darti da fare mettendo mano Montagna: c’è qualcuno che ama l’avventura più di te? Il tuo amore per la montagna, per i sentieri impervi e per la fratellanza che si crea quando ti trovi in quota è semplicemente sconfinato.

Ti manca la possibilità di addentrarti in luoghi sconosciuti, dove potrai scorgere le tracce di chi è passato prima di te.

Per te la montagna rappresenta il luogo migliore per metterti alla prova, per testare i tuoi limiti ed imparare a conoscerti ancora meglio.

Sei una persona che non cerca amicizie o nuovi rapporti: ti trovi benissimo con quelli che hai e con te stesso. Insomma, ti basti alla grande! Mare: non hai neanche valutato per un istante le altre immagini. Quello che ti manca più di tutti, infatti, è una spiaggia assolata, il sole in faccia e tante lunghe pigre giornate di fronte a te!

Sei una persona che ama rilassarsi e per te il mare rappresenta il perfetto “salotto esterno“.

Non sei una persona timida o riservata ma di certo non ti apri con il primo che passa. Ti piace conoscere nuove persone ma hai molto a cuore la tua privacy e sai difendere i tuoi spazi.

Invece delle vacanze, adesso, ci tocca comunque fare il cambio di stagione: qui ti abbiamo dato qualche suggerimento.

Coraggio, sarà come fare una piccola mini gita!

Se il test non ha indovinato la tua personalità, possiamo almeno dire che per qualche minuto… hai potuto immaginarti in vacanza!

Quando sarà possibile tornare a viaggiare, speriamo che questo test sarà solo un lontano ricordo.

Nel frattempo, però, abbiamo cercato di conoscerci meglio: ci siamo riusciti?