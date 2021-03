Francesco Totti, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram

Francesco Totti: età, moglie, figli, carriera e l’amore per la Roma dell’ottavo re della capitale.

Non è solo il calciatore più amato dai tifosi della Roma, ma una vera leggenda del calcio italiano. Francesco Totti, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, è diventato un dirigente della sua squadra del cuore che gli ha regalato la gioia della qualificazione alla semifinale di Champions League. Pensate di sapere tutto sull’ottavo re di Roma? Ecco tutti i suoi segreti.

Soprannome: Capitano

Data di nascita: 27 settembre 1976

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Dirigente sportivo, Ex calciatore

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 180 cm

Peso: 82 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: http://www.francescototti.com/it

Francesco Totti: età, moglie e figli

Nato a Roma il 27 settembre 1976, Francesco Totti è cresciuto nel quartiere di Porta Metronia. Sin da piccolo si avvicina al calcio dedicando tutta la sua carriera alla Roma. Soprannominato Er Pupone, il 19 giugno del 2005 ha sposato Ilary Blasy dalla quale ha avuto tre figli: Christian (nato nel 2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Nel 2006 ha partecipato con la moglie al doppiaggio italiano di un episodio della serie televisiva I Simpson.

Nel 2008 è comparso nel film L’allenatore nel pallone 2 e nella fiction televisiva I Cesaroni. Nel 2010, insieme a Russell Crowe, ha presentato a Roma l’edizione speciale del film Il gladiatore. E’ ambasciatore dell’UNICEF e ha devoluto in beneficenza i proventi dei suoi 5 libri, i diritti TV pagati dall’emittente satellitare Sky per la diretta televisiva del suo matrimonio e il compenso ricevuto per l’apparizione su Topolino di “Papertotti”.

A Settembre del 2019 entra a far parte della Nazionale Legend. Nel febbraio 2020 ha fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori mentre nel 2020 ha partecipato reality show Celebrity Hunted: Caccia all’uomo.

Francesco Totti: la carriera e la Roma

La sua prima squadra di calcio è la Fortitudo. Nel 1989, a 12 anni, la Lodigiani raggiunge un accordo per la sua cessione alla Lazio, ma l’allora responsabile del settore giovanile della Roma, Gildo Giannini, impedisce il passaggio di Francesco Totti alla squadra biancoceleste. Totti esordisce in serie A a soli 16 anni. il 28 marzo 1993, Vujadin Boškov lo fa entrare nei minuti finali della partita Brescia-Roma (0-2). Nella stagione 1994-1995 realizza la sua prima rete in Serie A (4 settembre 1994) nella partita contro il Foggia.

La stagione 2000-2001 è una delle più belle per Totti che conquista lo scudetto con la Roma. Il 19 agosto 2001 Totti vince con la Roma la Supercoppa italiana. Nella Roma, di cui è è stato capitano dal 1998 al 2017, ha giocato per 19 stagioni. Ha esordito in nazionale Under-21 nel 1995 (vincendo l’Europeo 1996) e in quella maggiore nel 1998; ha annunciato l’addio alla maglia azzurra nel 2007, dopo aver raggiunto la finale dell’Europeo 2000 e aver vinto il Mondiale 2006.

Ha segnato 250 reti in Serie A; è il giocatore che nella storia del campionato italiano ha segnato più gol con la stessa squadra, ed è al secondo posto nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi. È stato premiato per 5 volte (record assoluto) come migliore calciatore italiano e per due volte come miglior calciatore assoluto. Nel 2006 è stato premiato con la Scarpa d’oro come miglior marcatore a livello europeo. Nel 2010 gli è stato tributato il Golden Foot. Nel 2017 è stato premiato con il UEFA President’s Award. Dopo aver lasciato il calcio giocato, è diventato dirigente della roma assistendo alla sua prima gioia con l’accesso dei giallorossi alla semifinale di Champions League.

La morte del padre

Ad oottobre 2020, Totti ha perso il padre Enzo, il suo primo tifoso, la sua spalla a cui ha dedicato delle bellissime parole sui social.

“Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!! Vorrei poter ancora sentire la tua voce, mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv.

Devo dirti scusa e grazie… Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto T.V.B, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo. Senza di te non ce l’avrei mai fatta, anche se non sei più con noi il tuo ricordo e il tuo sorriso non sarà mai dimenticato!!“.

Instagram

Su Instagram è seguito da 3,9 milioni di followers. Oltre a scatti della sua carriera, l’ex calciatore pubblica spesso foto e dediche per la moglie Ilary e per i figli Cristian, Isabel e Chanel. Alla più piccola, in occasione del suo compleanno, ha dedicato il post che vedete qui in basso.

Marito e padre innamorato, Totti continua ad essere amatissimo da tutti.