Test: riesci a vedere la donna insieme a questi due uomini nella foto?

Il test di oggi metterà alla prova il tuo spirito di osservazione. In questa immagine ci sono due uomini e una donna? Dov’è la donna?

Anche se vanti una vista perfetta non avrai poca difficoltà nel trovare la donna che si trova in questa immagine. In effetti tra coloro che hanno accettato la sfida sono davvero pochi quelli che hanno effettivamente trovato la donna. Se vuoi vincere questa sfida devi concentrarti sull’immagine e anche sull’ambiente che circonda questi due uomini. I test immagine oltre ad affinare la nostra percezione visiva migliorano anche la nostra concentrazione e contribuiscono a mantenere allenato il nostro cervello, oltre che a divertirci. Sei pronto per la sfida?

Riesci a trovare il volto della donna nascosto nell’immagine?

L’immagine del test di oggi è un’immagine che risale al XVIII secolo, per essere precisi si tratta di un disegno.

In questo disegno si vedono chiaramente due uomini che si sono incontrati ad un ricevimento e si stanno salutando. In realtà uno dei due uomini è accompagnato dalla moglie. La moglie non si vede ma c’è, se ti concentri sull’immagine potrai vederla chiaramente anche tu. Allora riesci a vederla?

Dovresti riuscire a vederla in meno di 60 secondi se sei un vero osservatore.

Ci sei riuscito? In tal caso complimenti. Hai una ottima capacità di osservazione e concentrazione. Non ti sfugge nulla, sei invidiabile.

In caso tu non abbia trovato la donna, o nel caso tu abbia impiegato molto tempo per trovarla ti consigliamo di esercitarti con altri test immagine. Nella nostra sezione test ne troverai moltissimi altri.

Ovviamente non vogliamo lasciarti col dubbio che non ci sia nessuna donna in questo disegno, per cui ecco la soluzione del test:

Capovolgendo la foto si vede chiaramente il volto della donna tra i due uomini

