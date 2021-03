By

Le previsioni del tempo di oggi, venerdì 12 marzo 2021. Scopriamo come saranno le condizioni meteo nelle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Come sarà il tempo nella giornata di oggi? Questa vigilia del weekend ci regalerà un clima mite e stabile o delle precipitazioni piovose? Scopriamo nelle specifico le previsioni del tempo per tutte le regioni italiane, dal vertice alla punta dello stivale, isole comprese.

Che tempo farà oggi?

Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì 12 marzo sono in generale quelle di cieli piuttosto nuvolosi e tempo instabile soprattutto su Liguria, Veneto, bassa Lombardia che potrebbe estendersi anche a Toscana, Umbria e Lazio. Piogge sono previste su Friuli Venezia Giulia e Toscana. Clima mite e soleggiato previsto per la Sicilia mentre sul resto delle regioni meridionali sono previsti cieli coperti.

Che tempo farà oggi? Regioni del nord

Per la giornata di oggi sono previsti cieli piuttosto nuvolosi e coperti con precipitazioni piovose che potrebbero interessare le zone del genovese e della Liguria in genere. Se nelle prime ore della giornata il tempo sarà stabile in tutte le regioni, verso il pomeriggio potrebbe subire un peggioramento sul Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Temperature massime comprese tra i 13 gradi della città di Trieste e i 18 gradi delle città di Trento, Bolzano e Bologna.

Che tempo farà oggi? Regioni del centro

Nelle regioni centrali e sulla Sardegna sono previsti cieli nuvolosi in generale, mentre piogge potrebbero interessare la Toscana e la zona degli Appennini. Cieli coperti anche su Sardegna centro settentrionale.

Temperature massime comprese tra i 10 gradi della città dell’Aquila e i 17-18 gradi delle città di Cagliari e Firenze.

Che tempo farà oggi? Regioni del sud

Sulle regioni del sud e sulla Sicilia per la giornata di oggi si registreranno cieli coperti soprattutto su Puglia e Campania anche se non sono previste piogge. Sul resto delle regioni è previsto un clima mite ma con tendenza a cieli nuvolosi. Ampie soleggiate in Sicilia.

Temperature massime comprese tra gli 11 gradi della città di Potenza e i 17 gradi delle città di Palermo e Bari.

Vi auguriamo una buona giornata, regalandovi un frase motivazionale che ci ha molto colpiti:

“Qual è il padre di qualsiasi azione? Che cosa, alla fine, determina ciò che diventiamo e dove andiamo nella vita? La risposta è: le nostre decisioni”

(Anthony Robbins)

Fonte: ilmeteo.it, 3Bmeteo