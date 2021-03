Post Covid: voglia di svago per i più piccoli? Gardaland guarda alla ripartenza ed annuncia una novità assoluta. Scopriamo di cosa si tratta

Covid, un anno di pandemia. Tutti avvertiamo il peso delle restrizioni, bambini inclusi. Sono cambiati i ritmi di vita. Anche la scuola non è più la stessa. Si passa molto tempo in casa e, spesso, ci si industria in qualche modo per far divertire i nostri bambini.

Si dovrà ancora pazientare, almeno fino a Pasqua, in base alle disposizioni dell’ultimo dpcm. Poi, chissà come andrà. Intanto, cresce in tutti noi la voglia di normalità, quella che vivevamo prima del Covid, fatta di tante piccole abitudini quotidiane.

Pensiamo soprattutto ai bambini, a quanto sia insopportabile per loro la distanza sociale. Non possono giocare con gli amichetti, non possono festeggiare un compleanno con loro. Persino un giro su una giostra è vietato.

Al momento i parchi divertimento sono chiusi, ma ci sono piccoli segnali di speranza. Gardaland programma la ripartenza (forse per fine aprile). Vuole riaprire, sì, ma con il botto, nel rispetto delle norme anti-contagio e con una novità assoluta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Svago post Covid. A Gardaland il primo Legoland Water Park

Il parco divertimenti più famoso di Italia si prepara a riaprire i cancelli. Vuole ripartire in tutta sicurezza. Ha voglia di stupire con una novità assoluta in ambito europeo. Stiamo parlando di Gardaland che riaprirà ad aprile, non appena le autorità lo permetteranno.

Ma c’è di più. Ad attendere i visitatori ci sarà il Legoland Water Park Gardaland. Si tratta del parco firmato da Lego Italia, il primo d’Europa, realizzato con i tipici e famosissimi mattoncini. Non c’è bambino che non conosca i Lego!

In realtà il Legoland Water Park di Gardaland avrebbe dovuto essere inaugurato il 29 maggio 2020. Poi l’appuntamento è saltato, complici le restrizioni. E’ tutto pronto, l’annuncio c’è e, questa volta, si spera di poterlo aprire.

Se stai pensando di fare un regalo ai tuoi piccoli, a fine emergenza, puoi puntare su Gardaland. Ad attendere te e la tua famiglia ci sarà il Lego River Adventure. Si tratta di un corso d’acqua che attraverserà gran parte dell’area del parco acquatico. Si potranno scegliere gommoni personalizzabili.

Percorrendo Legoland, si passerà in una grotta suggestiva di ambientazione sottomarina. All’uscita ci saranno le riproduzioni di circa 100 monumenti più famosi d’Italia. Uno spettacolo da non perdere!

Insomma, ora hai uno spunto in più per preparare una bella sorpresa ai tuoi bambini. Per loro ma anche a te. Perché, il divertimento, non ha età!