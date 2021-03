Scopri il look più giusto per te in base al tuo segno zodiacale e impara a vestire per sentirti bene con te stessa.

Gli abiti che indossiamo ogni giorno ci aiutano a sentirci comodi e a proprio agio. Dallo stile, al tipo di tessuto fino al colore, ogni abito può rappresentarci in modo più o meno felice, delineando come ci sentiremo mentre lo indossiamo. Per questo motivo, al di là della moda e di ciò che possono consigliarci gli altri, sarebbe bene scegliere sempre il proprio look in base a come ci si sente mentre lo si indossa.

Un buon mix tra preferenze, sensazioni e voglia di osare dovrebbe portare alla scelta perfetta. Qualora ciò non bastasse, si può trarre spunto da ciò che suggeriscono le stelle e optare per qualcosa che comprenda quest’ulteriore aspetto. Oggi, quindi, dopo aver visto di che colore siamo secondo le stelle, scopriremo qual è il look più adatto a noi in base al segno zodiacale di nascita.

Il look che dovresti indossare secondo le stelle

Ariete – Un look casual e vistoso

Per sentirti perfettamente a tuo agio con quello che indossi è importante che tu riesca a fondere il tuo bisogno di comodità con il desiderio di farti notare. Per riuscirci puoi quindi optare per un look casual ma circondato da accessori in grado di fare la differenza. Unire un paio di jeans ad una camicia ricca di dettagli e abbinare al tutto una giacca particolare e accessori di un bel rosso brillante, potrebbe essere un punto di partenza in grado di farti capire come gestire tutto il resto. Sentirti femminile anche mentre sei comoda funziona meglio se si gioca con gli accessori. Cosa che tra l’altro sai fare bene. Quindi, perché non approfittarne?

Toro – Un look classico e curato

Quando si parla di abbigliamento, la prima cosa a cui punti è senza alcun dubbio la comodità. Subito dopo arriva la voglia di sentirti carina in ogni contesto. Per fortuna le due cose possono tranquillamente coesistere. Basta infatti scegliere abiti a maglia e con tessuti morbidi per sentirti avvolta da una nuvola di comfort. Nuvola che potrai curare abbinando per bene i colori tra loro o scegliendo stampi e decori particolari e che nell’insieme diano un’immagine curata e precisa. Gli accessori giusti faranno il resto. Sopratutto se punterai su collant, eventuali scalda collo, giacche e borse con cui portare con te tutto il tuo mondo. Un mondo che sarà in perfetta linea con ciò che indossi, ovviamente.

Gemelli – Un look dinamico

Il tuo bisogno di cambiamenti si riflette anche nell’abbigliamento. Per sentirti a tuo agio hai quindi bisogno di poter spaziare e seguire il mood del momento. Ciò significa cambiarsi e vestirsi in base all’umore del momento. E per farlo nel migliore dei modi la scelta ideale è quella di partire da una base che si abbini a tutto. Che si tratti di tubini, maglie e pantaloni o abiti morbidi, il consiglio è di puntare sempre su colori tenui e facili da abbinare. In questo modo potrai riversare la tua fantasia su collant, scarpe, borse e accessori di ogni tipo. Cambiandoli a seconda di come ti senti darai al tuo look il movimento di cui hai bisogno. E tutto senza spendere troppo e sopratutto senza stancarti mai. Esattamente ciò di cui hai bisogno per sentirti al top con quello che indossi.

Cancro – Un look femminile

Se c’è una cosa che ti piace è mettere in risalto la tua femminilità qualsiasi cosa indossi. Per questo motivo, il tuo armadio è ricco di abitini carini anche se non sempre comodi. Per un look che ti faccia sentire a tuo agio hai bisogno di puntare tutto sulla tua eccentricità. Ok quindi a vestitini colorati o a completi da rendere più chic con i giusti accessori. Poter variare di giorno in giorno scarpe e borse ti darà l’idea di essere sempre diversa. Ciò che conta è puntare tutto sul colore. Rosa, nero, beige e qualsiasi altro sia in grado di farti star bene sarà quello perfetto. Sopratutto se abbinabile agli abiti che ti piacciono di più.

Leone – Un look sofisticato

A te piace prima di ogni altra cosa apparire. E per farlo, ovviamente, hai bisogno del tipo di abbigliamento giusto. Questo significa che ogni qual volta dovrai scegliere un capo ti dovrai chiedere prima di tutto che messaggio trasmettere e chi desideri colpire. Detto ciò, potresti optare per stili diversi in base alle situazioni. Ciò significa variare look tra quando lavori e quando ti dedichi al tuo tempo libero. Il comune denominatore? La scelta di abiti che siano sempre molto sofisticati. Un completo super professional per il lavoro da abbinare a scarpe e borse eleganti e qualcosa di più comodo per il tempo libero ma sempre con la massima cura ai dettagli. Trucco e acconciatura faranno il resto. E di sicuro non passerai inosservata.

Vergine – Un look deciso

Quando indossi qualcosa ti piace pensare di comunicare al mondo chi sei e come ti senti. Per riuscirci davvero, però, è importante che tu riesca a trovare un look che ti definisca. Questo dovrebbe includere il tuo bisogno di sentirti comoda e di piacerti quando ti guardi allo specchio. Via libera quindi ad abiti allegri e colorati e con stampe che siano di tuo gradimento. Creare un intero guardaroba puntando ai colori che più ti piacciono è ad esempio una valida opzione alla quale può unirsi quella di optare per accessori che siano sempre in linea tra loro. Accessori con i quali potresti iniziare a dar via alla tua scelta di colore, in modo da non dover spendere tutto subito e da capire con quale ti senti effettivamente più te stessa.

