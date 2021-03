Test: riesci a trovare i 4 animali nascosti nell’immagine? Hai 60 secondi

By

In questa immagine sono nascosti 4 animali e hai solo 60 secondi per trovarli, almeno questo è il tempo impiegato dai veri osservatori.

I test di immagine sono appositamente studiati per divertirti e contemporaneamente per allenare il tuo cervello e farlo essere più scattante. Individuare differenze o elementi nascosti in una immagine ti eserciterà a restare concentrato a lungo su qualcosa e a focalizzare i dettagli.

Questi test spesso sono dei veri rompicapo poiché combinano sapientemente colore, luce e forme geometriche, per mimetizzare o creare una illusione e ingannare il cervello.

Sei pronto per questo nuovo test?

Test immagine, trova i 4 animali nascosti 60 secondi

Quando i tuoi occhi osservano una immagine, la trasmette al cervello che elaborerà le informazioni relative a questa immagine e cercherà di darle un senso. Quando le immagini nascondono, mimetizzano o ingannano, il cervello difficilmente riuscirà a percepire oggetti, volti o animali perfettamente nascosti.

La sfida di oggi consiste nel non cadere nel trabocchetto e trovare i 4 animali invisibili nell’immagine.

Questa sfida richiede un grande spirito di osservazione.

Soluzione del test

Sei riuscito a trovare tutti gli animali in 60 secondi? In questo caso complimenti hai un senso di osservazione davvero molto allenato. Nel caso tu abbia impiegato più tempo sei molto bravo, devi solo allenarti un pò di più. Se sei tra coloro che si sono arresi perchè non sono riusciti a trovare i 4 animali nascosti, ecco la soluzione:

