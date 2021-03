Test: quale mattonella scegli? scopri cosa rivela di te

Quale tra queste mattonelle attira la tua attenzione? la tua scelta rivela qual è tua più grande forza interiore.

Ognuno di noi differisce dall’altro e anche i nostri punti di forza e di debolezza sono diversi. Conosci già i tuoi? Scopri qual é il tuo punto di forza, quella cosa che ti riporta a galla dopo che hai toccato il fondo. Questa forza è un riflesso di tutto ciò che conta davvero e se lavorerai sul potenziamento di questa cosa sarai davvero inaffondabile.

Test: dimmi quale mattonella scegli e ti dirò il tuo punto di forza

Fare il test di oggi è davvero semplice, dovrai solo osservare questa immagine e i 6 simboli diversi impressi: alcune mattonelle presentano forme floreali (3, 4 e 5) e altre forme geometriche (1, 2 e 6). La tua scelta indica qual è la forza che guida la tua vita

Prima di iniziare questo test ci teniamo a ricordarti che questo test non fornisce una diagnosi medica, il suo scopo principale è quello di divertirti.

Ed ora iniziamo , sei pronto a fare il test? Scegli la tua mattonella preferita e leggi il profilo corrispondente che ti farà scoprire la tua più grande forza.

Se hai scelto …

La mattonella n. 1

Se hai scelto questa mattonella la grande forza che governa la tua vita è l’intuizione.

Sei sempre in grado di risolvere le diverse difficoltà. Hai una voce interiore che ti guida, è il tuo intuito ed è infallibile. Puoi sempre contare su di lui in ogni occasione, la tua voce interiore è molto saggia, ogni volta che ti sei affidata a lei hai ritrovato la strada giusta e ti sei circondata di persone che hanno reso la tua vita più bella.

Chi non possiede questa dote non si spiega come tu faccia e sono molto critiche riguardo le tue scelte poco oggettive. Non ti curare di questi giudizi, segui sempre ciò che ti suggerisce la voce dentro di te.

La mattonella n.2

La forza trainante nella vita è la tua capacità di amare.

Ci sono persone che non rispettano il prossimo, non sono compassionevoli e non hanno un cuore gentile, queste persone agiscono solitamente in modo malizioso ed egoistico. Niente di più lontano da te che sei una persona che vive di sentimenti e guardi il mondo con purezza e gentilezza.

Gli altri ti definiscono ingenua e troppo debole, in realtà ci vuole più forza ad essere gentili che a sputare veleno. Questo ti spinge a soffrire spesso dell’ingratitudine delle persone che ti circondano, eppure non ti scoraggia perchè l’amore per te merita sempre di occupare il primo posto.

La mattonella n.3

Sei questa è la tua scelta è perché sei una persona molto creativa che vive di semplicità. La tua più grande forza è quella di vivere la tua vita con fiducia e positività.

“Pensa bene che ti viene bene” potrebbe essere questo il motto della tua vita. Il tuo modo unico di vedere il mondo ti consente sempre di trovare facili soluzioni ai problemi inoltre vedi opportunità in ogni difficoltà e questo ti rende una persona felice anche quando ti trovi in situazioni difficili.

Sei una persona che trova molte ispirazioni, che vive la vita in modo significativo e intenso. Usa questa tua incredibile dote per aiutare anche gli altri.

La mattonella n.4

Questa mattonella rivela che l’intelligenza è la grande forza trainante della tua vita.

Grazie alla tua acutezza mentale trovi sempre una via d’uscita preferenziale, qualunque sia la tua posizione. Sai bene di essere molto intelligente, non perdi mai la pazienza perché sai che troverai un modo per liberarti dalle difficoltà e goderti i gli istanti meravigliosi che la vita ti regalerà.

Qualcuno potrebbe scambiare la tua intelligenza e la tua sicurezza con l’ arroganza ma non lasciare che questo modifichi il tuo modo di essere, hai un dono e dovresti preservarlo sempre.

La mattonella n. 5

La tua testardaggine è la tua grande forza.

Quando ti prefiggi un obiettivo niente può fermarti, non conosci ostacoli, persone caparbie come te sono rare.

La tua tenacia ti porta a collezionare molte vittorie. Finché la tua tenacia ti guiderà, non dovrai temere nulla.

La mattonella n. 6

Il tuo autocontrollo mentale ed emotivo è il fondamento della tua vita.

Sei una persona in grado di restare in piedi anche quando il terreno sotto i tuoi piedi vacilla. Hai una grande dote, puoi analizzare le situazioni in modo distaccato ed oggettivo senza implicazioni sentimentali, questo ti permette di vedere la cose con estrema lucidità.

Hai una mente e un cuore sani puri e non ti lasci mai condizionare dagli altri. Nonostante questo non sei immune all’insicurezza e la paura, sono sentimenti che appartengono alla natura umana. Se questo accade non darti colpe, lavora su soluzioni sane, questa è la tua specialità.