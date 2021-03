Le previsioni del tempo di oggi, 7 marzo 2021

Le previsioni del tempo di oggi, domenica 7 marzo 2021. Come saranno le condizioni meteo sulle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Come saranno le condizioni del cielo in questa domenica di inizio marzo? Che marzo faccia tirare fuori l’ombrello è ormai una verità riconosciuta da sempre e purtroppo anche in questa giornata la pioggia caratterizzerà la giornata in molte regioni d’Italia.

Una domenica da passare in casa, leggendo un buon libro e gustando del buon cibo. Ma scopriamo le previsioni del tempo per tutte le regioni del nostro paese.

Che tempo farà oggi?

Il tempo sarà instabile su tutto il nostro paese, in particolare cieli coperte e piogge interesseranno le regioni centrali come il Lazio e la Toscana e la Sardegna. Anche al sud, la Basilicata sarà interessata da precipitazioni.

Che tempo farà oggi? Regioni del nord

Sulle regioni del Nord nella giornata di oggi il cielo sarà nuvoloso soprattutto sul versante alpino occidentale. Ci sarà presenza di venti deboli.

Temperature massime comprese tra gli 8 gradi della città di Aosta e i 14 gradi della città di Bolzano.

Che tempo farà oggi? Regioni del centro

Cieli coperti sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Precipitazioni potranno interessare la zona degli Appennini, la bassa Toscana, il Lazio e la Sardegna, in particolare la zona di Sassari dove il tempo subirà ulteriori peggioramenti in serata.

Temperature massime comprese tra i 9 gradi della città di Perugia e i 17 gradi della città di Cagliari.

Che tempo farà oggi? Regioni del sud

Cieli coperti sulle regioni del sud anche se sembra non si registreranno precipitazioni a carattere piovoso tranne nella zona della Basilicata e nel pomeriggio.

Temperature massime comprese tra gli 11 gradi della città di Potenza e i 18 gradi della città di Palermo.

Vi auguriamo una buona giornata con una frase che speriamo possa donare molta speranza e serenità al vostro cuore:

“Colui che conosce il proprio obiettivo si sente forte; questa forza lo rende sereno; questa serenità assicura la pace interiore; solo la pace interiore consente la riflessione profonda; la riflessione profonda è il punto di partenza di ogni successo”

(Lao Tse)

Fonte: il meteo.it, aeronautica militare