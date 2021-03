Scopri qual è il modo di essere che è anche il tuo difetto più grande. La risposta delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi ha pregi e difetti. Modi di essere e di fare che sono una caratteristica predominante e che al contempo creano non pochi problemi nella vita di relazione. Perché quando si tratta di avere a che fare con gli altri, ci sono atteggiamenti che possono risultare difficili da far comprendere. E anche se per noi suonano come normali, per la maggior parte delle persone possono risultare difficili da sopportare.

Oggi, quindi, dopo aver visto in cosa ogni segno zodiacale è bravo con gli altri, scopriremo qual è il modo di essere che crea maggior problemi nella vita sociale. Un aspetto che, ovviamente, guarderemo dal punto di vista astrologico. Pronti?

Il modo di essere che rappresenta il tuo più grande difetto

Ariete – L’essere impulsiva

Se per certi versi il tuo agire rapidamente può essere visto come un pregio, per molti altri rappresenta un difetto che può crearti persino problemi con gli altri. Essere impulsiva, infatti, ti impedisce di fermarti a riflettere e di capire bene le situazioni prima di decidere come affrontarle. Si tratta quindi di un modo di essere che alla lunga può crearti più problemi che altro. Sopratutto quando ti porta a prendere decisioni che possono rivelarsi sbagliate. Inoltre, proprio riguardo la gente, è bene tenere sempre a mente che giudicare gli altri con troppa fretta, finisce con il rovinare rapporti che potrebbero rivelarsi anche speciali. Molto meglio imparare a riflettere con più calma.

Toro – Il tuo essere possessiva

Quando hai a che fare con gli altri ti lasci prendere molto dalle emozioni. Ciò ti porta a mostrarti spesso più possessiva di quanto pensi. Un modo di fare che se a piccole dosi può essere lusinghiero, quando diventa eccessivo può portare a screzi e tensioni di vario tipo. La cosa, si fa ovviamente ancora più difficile da gestire quando ad andarci di mezzo è una relazione sentimentale. In quel caso, infatti, la miglior cosa da fare è imparare l’autocontrollo e cercare di trovare un modo per mediare tra ragione e bisogno di controllare l’altra persona. Un problema che se deciderai di affrontare come si deve, risulterà sempre più facile da gestire, migliorando di contro il tuo rapporto con gli altri.

Gemelli – Il cambiare spesso idea

Anche se il tuo essere duale ti precede, quando lo diventi troppo finisci con l’esasperare chi ti sta intorno. Cosa che peggiora quando incurante di ciò pretendi di essere ascoltata in ogni singolo cambiamento di opinione. Imparare a ragionare bene su ogni tua scelta per poi esprimere solo quelle delle quali sei più convinta, potrebbe essere un inizio. L’alternativa è ovviamente quella di restare come sei e tenerti accanto solo coloro che sanno capirti e apprezzarti al di là di quelli che possono essere percepiti come difetti. Dopotutto la compagnia, di certo, non ti manca.

Cancro – L’essere permalosa

Diciamocelo, se si vuole cercare il tuo difetto più grande, questo è il tuo essere permalosa. Benché tu sia lunatica di natura, infatti, questo aspetto viene quasi percepito come un tratto in grado di conferirti un certo fascino. Cosa che invece non avviene quando si parla del tuo affrontare con umore altalenante gli altri. Che si tratti di un opinione che non ti piace o dei modi di fare di chi ti sta intorno, i tuoi modi da vera permalosa non sono sempre ben visti. Moderare un po’ questo aspetto di te potrebbe quindi esserti d’aiuto. Una scelta che ti aiuterebbe, senza alcun dubbio, ad andare maggiormente d’accordo con tutti.

Leone – Le manie di grandezza

Bisognosa di stare sempre al centro dell’attenzione, sei più o meno compresa e accettata da questo punto di vista. Ciò che ti crea problemi nelle relazioni e che è quindi percepito come un difetto è il tuo voler apparire sempre la migliore. Per molti, infatti, le tue uscite sono spesso viste come manie di grandezza di difficile gestione. Un problema che potresti risolvere, o quanto meno diminuire, sforzandoti di lasciare un po’ di spazio anche agli altri. In questo modo infatti, riusciresti comunque ad esprimerti senza risultare troppo invadente. Si tratta di un gioco di equilibri che una volta appreso potrebbe aiutarti davvero ad entrare maggiormente in contatto con chi ti circonda.

Vergine – L’essere troppo precisa

Ebbene si, sebbene per te la precisione sia un pregio incommensurabile, per altri può rappresentare un difetto difficile da sopportare. A dirla tuta, ciò avviene in modo particolare quando più che aiutare ti limiti a criticare e giudicare l’agire altrui. In simili contesti la tua precisione risulta infatti stridente e a tratti fastidiosa. Un modo diverso per gestire la cosa potrebbe essere quindi quello di darti da fare attivamente per aiutare chi è in difficoltà e tutto senza farglielo pesare. Il tuo messaggio giungerà in modo più forte e probabilmente otterrai molti più riconoscimenti di quanti non ne hai limitandoti alle parole.

