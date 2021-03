Scopri le previsioni del nostro fidato oroscopo per ciascun segno dello zodiaco: come inizierà questo mese di marzo?

Pronta per iniziare un nuovo mese? Scopriamo se il tuo e gli altri segni dello zodiaco partiranno con il piede giusto: arrivano le previsioni del nostro fidato oroscopo per questo lunedì primo marzo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Per i primi tre segni dello zodiaco sarà bene non esagerare in questo inizio mese, si rischia che qualcuno non tenga botta.

Oroscopo oggi Ariete

Il momento difficile ti spinge a cercare nuove risposte ma attenta a non insistere troppo: potresti complicarti la vita da sola.

Oroscopo oggi Toro

Nuove porte si aprono e potrebbe esser il giorno giusto per iniziare a fare progetti per il futuro, attenzione però a non accelerare troppo.

Oroscopo oggi Gemelli

In questo periodo altalenante può capitare di sentirsi inquiete senza capir bene il motivo. Nessun problema solo evita di tirare troppo la corda con chi ami.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Situazione di rinascita per i prossimi tre segni dello zodiaco a cui è richiesta solo un po’ di pazienza mentre intravedono la luce in fondo al tunnel.

Oroscopo oggi Cancro

Porta pazienza, ancora non è il momento di cercare garanzie per il futuro: il giorno giusto sta per arrivare.

Oroscopo oggi Leone

Diverse delusioni e condizioni poco vantaggiose hanno intralciato la tua carriera che però ora torna a regalarti buone opportunità.

Oroscopo oggi Vergine

Le ultime settimane sono state difficili ma ora finalmente vedi la luce in fondo al tunnel. In amore servirà una dose di pazienza extra.

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per i prossimi tre segni pare arrivato il momento delle pulizie di primavera ma a esser gettate via sono le persone negative.

Oroscopo oggi Bilancia

E’ tempo di potare qualche ramo secco: nel tuo domani porta con te solo persone e situazioni che ti rendono autenticamente felice.

Oroscopo oggi Scorpione

Il mistero ti stimola e non ti spaventa anche perché nella tua natura c’è la capacità di avere sempre una prospettiva a tutto tondo e ben oltre la superficie.

Oroscopo oggi Sagittario

Dopo settimane all’insegna della polemica e in cui certo non hai avuto peli sulla lingua ti resta un solo rospo da sputare e questo lunedì potrebbe esser il giorno giusto.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Perseveranza e una buona capacità di giudizio sono richiesti oggi ai dodici segni dello zodiaco per raggiungere obbiettivi sfuggenti.

Oroscopo oggi Capricorno

Ci sono proposte da valutare e scelte da prendere i cui risvolti, però, non son di poco conto e certo non ti lasceranno indifferente.

Oroscopo oggi Acquario

Lasciare la via vecchia per la nuova non vi ha mai spaventato ma non sempre si tratta della decisione giusta da prendere: se tenete a un progetto cercate di portarlo fino in fondo.

Oroscopo oggi Pesci

Non tutto andrà come da piano ma voi continuate a lavorare e i risultati non tarderanno ad arrivare, sul lavoro come nella vita privata.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.