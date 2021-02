By

Scopri quale sarà oggi il più fortunato tra i segni dello zodiaco e leggi insieme a noi le previsioni dell’immancabile oroscopo.

Scopri, grazie alle previsioni del nostro fidato oroscopo, le opportunità e gli ostacoli che attendono i dodici segni dello zodiaco lungo la giornata di oggi.

Come sarà questo ultimo giovedì di febbraio? Scopriamolo insieme.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Dubbi, dubbi e ancora dubbi, la giornata di oggi per i primi tre segni dello zodiaco sembra esser un grande enigma.

Oroscopo oggi Ariete

Non solo non vi piacete ma siete convinte di non piacere neanche al vostro prossimo. Che dire? Oggi autostima sotto le scarpe

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Qualche dubbio ancora ti blocca ma quell’amicizia sembra proprio destinata a trasformarsi in amore

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Voi siete abituate a parlare, ad aprirvi ma se custodite qualche segreto altrui meglio imparare il dono della riservatezza.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Un po’ limitate, così si sentono le signore dei prossimi tre segni, soffocate in un contesto non propriamente favorevole.

Oroscopo oggi Cancro

La vostra vena modaiola sembra sopita oramai da circa un anno: le occasioni di uso mancano ma voi almeno risparmiate

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Per voi passionali e generose la diffidenza dell’amato è il peggior colpo che possiate ricevere: ma che cosa ha che non va?

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Vi sentite bene ma lo specchio sembra pensarla diversamente: tranquilla, è solo un po’ di stress ma il weekend si avvicina

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Il lavoro pare esser oggi una vera e propria zavorra per i prossimi tre segni dello zodiaco che ne sentono tutto il peso.

Oroscopo oggi Bilancia

Di questi tempi le persone come voi, appassionate di medicina e salute in generale, godono di grande popolarità: non approfittatene

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Il lavoro vi risucchia ma voi sapete sempre mantenere un sano equilibrio e non far mancare mai nulla alle persone amate.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi il peso del lavoro si fa tutto sentire ma per fortuna tornate a casa non mancheranno le opportunità per rilassarvi.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Amore al centro della giornata degli ultimi tre segni: chi lo rimpiange, chi lo difende e chi ci cade a capofitto.

Oroscopo oggi Capricorno

Sicure di non avere rimpianti? Quel che negate da sveglie torna poi a tormentarvi nei sogni quindi meglio farsi coraggio e affrontare i problemi.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Gelose di quella tipa che gira un po’ troppo attorno al vostro lui? Niente paura, risponde con un look che senza dubbio lo stenderà

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Colpo di fulmine in vista e giunge tanto imprevisto da spiazzarvi completamente: meglio però cogliere la palla al balzo

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.