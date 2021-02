Secondo le previsioni meteo il 18 Febbraio 2021 vedrà giungere sull’Italia una nuova perturbazione, fortunatamente però dalla portata e dall’intensità limitate.

La perturbazione in arrivo sull’Italia permarrà sulla nostra penisola durante le ore del 18 e del 19 Febbraio e si concentrerà principalmente sulle regioni centro settentrionali.

Qui si potrebbero verificare piogge deboli e piovaschi diffusi che però, fortunatamente, non porteranno a un nuovo calo delle temperature. Dopo il forte abbassamento delle scorse settimane, anche le minime in molte città d’Italia sono tornate sopra lo zero e fortunatamente rimarranno sugli stessi livelli.

Ci sono i presupposti addirittura per sperare in un ulteriore aumento delle temperature in prossimità di questo fine settimana, con temperature che potrebbero addirittura sfiorare le medie primaverili.

Previsioni per il Nord Italia

Come anticipato, per gran parte del giorno sul Nord Italia si attende una densa foschia, con banchi di nebbia mattutina sul Veneto settentrionale, sulla Lombardia meridionale e sull’Emilia Romagna centrale.

Solo sui rilievi alpini si prevedono invece cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata, ma nel corso del giorno la nuvolosità è destinata ad aumentare.

Fin dalla mattina, e per tutto il giorno, cadranno piogge lievi ma costanti sul Piemonte orientale e sulla Liguria centrale.

Temperature

Unica città d’Italia con minime ancora sotto zero è Bolzano, con -3° di minima e 10° di massima.

Molte città faranno registrare invece 1° di minima e una massima compresa tra gli 8° e i 10°. È il caso di Trento (minima di 1° e massima di 8°), Torino (minima di 1° e massima di 9°) e Aosta (minima di 1° e massima di 10°).

Temperature molto più miti a Treviso, con 7° di minima e 8° di massima e a Bologna, con 7° di minima e 13° di massima. Minime più alte di ogni altra città del Nord Italia si registreranno ancora una volta a Genova, con 11° di minima e 12° di massima.

La massima più alta si registrerà invece a Firenze, con 10° di minima e 14° di massima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia vedrà un tempo molto instabile per tutto il giorno, che peggiorerà nel corso delle ore. In mattinata infatti la nuvolosità diffusa lascerà spazio a un po’ di sole sulle Marche, sulla costa della Toscana e su quelle Laziali.

Nel pomeriggio la nuvolosità si farà molto più densa in Toscana, sull’Umbria e sulle Marche. Si prevedono lievi precipitazioni solo sulla bassa Toscana.

Una situazione meteo molto stabile sulla Sardegna, che per tutto il giorno risulterà completamente intoccata dalle nubi e dalle leggere precipitazioni che interesseranno il resto dell’Italia Centrale.

Temperature

La città più fredda del centro è ancora L’Aquila, con 1° di minima e 11° di massima. Potenza farà invece registrare 2° di minima e 8° di massima.

Appena meglio a Perugia, con 6° di minima e 10° di massima e a Roma, con 8° di minima e 13° di massima. Una situazione simile a Pescara, dove si attendono 9° di minima e 13° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Situazione instabile anche sul Sud Italia, con nebbia mattutina sulla Campania e una diffusa nuvolosità tra Molise, Puglia settentrionale, Campania, Basilicata e Calabria.

Nel corso della giornata non si attendono precipitazioni e anche in serata non si prevedono piogge. Il sole continuerà però ad apparire e scomparire per tutto il giorno.

Come la Sardegna, la Sicilia non sarà toccata dalle perturbazioni e si godrà una lunga giornata di sole, con conseguente innalzamento delle temperature.

Temperature

Come Cagliari, Palermo avrà temperature che andranno dai 9° di minima ai 15° di massima. A Catanzaro la situazione sarà simile con 7° di minima e 12° di massima.

Poco più alte le massime di Napoli e Bari. Nel capoluogo campano si attendono 9° di minima e 14° di massima, mentre in quello pugliese 7° di minima e 14° di massima.

Secondo le previsioni meteo del 18 Febbraio 2021 le città più fredde del Sud saranno come al solito Potenza, con 2° di minima e 8° di massima, e Campobasso, con 4° di minima e 11° di massima.