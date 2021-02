Scopriamo insieme nuove idee per la colazione basandoci sui segni zodiacali.

La colazione è il pasto più importante della giornata nonché quello in grado di darci la giusta dose di energie per affrontare il nuovo giorno e, quando è possibile, anche una buona scorta di buon umore da portare con noi. Per far si ce sia buona e al contempo golosa si possono ideare ricette sempre nuove, scegliendo tra le più golose e inserendole nel proprio piano alimentare. E visto che le stelle possono influenzare almeno un po’ i nostri gusti, oggi scopriremo 12 ricette da colazione da adattare ad ogni segno dello zodiaco, cogliendo così nuovi spunti per dei risvegli allegri e golosi.

La colazione sana e golosa per i segni dello zodiaco

Ariete – I maritozzi fit senza zucchero

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non amano trascorrere troppe ore tra i fornelli. Tuttavia, per un dolce da colazione che ne vale la pena potrebbero cambiare idea. Quello giusto da cui iniziare? I maritozzi fit senza zucchero. Un modo sano e super goloso per iniziare la giornata, assaporando qualcosa di buono ed in grado di dare l’energia. E tutto senza sensi di colpa.

Toro – Il plumcake cioccolato e pera

L’indole tradizionale dei nativi del Toro si riflette spesso anche in cucina. Quando si tratta di dolci, infatti, per loro è molto importante poter gustare qualcosa di semplice ma che sia al contempo in grado di soprenderli. E se si parla di colazioni sane e super golose, il plumcake con cioccolato e pera si rivela la scelta ideale. Buono, con un aspetto classico ma sano ed in grado di soddisfarli senza farli preoccupare troppo della bilancia.

Gemelli – I donuts fit

Per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli anche la colazione deve essere divertente. In questo modo, infatti, il loro risveglio sarà più leggero. Cosa c’è di meglio, quindi, di tanti donuts fit tra cui poter scegliere? Semplici da realizzare, sani e super golosi, rappresentano un’ottima scelta sia per chi ama i dolci che per chi ha semplicemente voglia di cambiare e di provare qualcosa di nuovo. Una scelta della quale i nativi del segno non si pentiranno affatto.

Cancro – I maxi kinder cereali

Per i nativi del segno zodiacale del Cancro, la colazione perfetta è quella in grado di farli tornare bambini. E cosa c’è di meglio dei maxi kinder cereali? In questo modo potranno gustare qualcosa di nuovo ma in grado di richiamare sapori che già conoscono e tutto in una versione sana e piacevole sia da preparare che da assaporare. Un dolce che gli piacerà condividere anche con le persone che amano.

Leone – La New York cheesecake

I nati sotto il segno zodiacale amano fare le cose in grande e ciò vale anche per la prima colazione. Potendo scegliere tra le tante, una che gli si addice sicuramente, è la New York cheesecake. Un dolce bello da vedere e buono da gustare. Dolce che, ovviamente, potrà essere rivisitato anche per un dopo pranzo con gli amici o per una merenda golosa in cui mostrare le proprie doti in cucina.

Vergine – I fit croissant

I nativi del segno zodiacale della Vergine hanno bisogno di mantenere intatte le tradizioni. E quando si parla di cibo fanno davvero fatica a scostarsi da ciò che conoscono. I fit croissant, quindi, rappresentano una buona via di mezzo tra tradizione e innovazione. Potranno infatti contare su un prodotto da colazione classico ma rivisitato al fine di consentirgli di consumarlo in modo più sano e senza sensi di colpa. Cosa che, per persone golose come loro è davvero il massimo.

Se vuoi scoprire qual è la colazione sana e golosa più adatta agli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.