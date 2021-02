5 fantastici benefici del bacio, il terzo ti sorprenderà molto

Il bacio è l’espressione più romantica dell’amore e ci sono ottime ragioni per chi dovresti elargire baci a non finire, scopri quali sono.

In un momento particolare come quello attuale le nostre relazioni sociali sono state influenzate in modo significativo dalla pandemia, distanziamento è la parola chiave ed è una parola che ci raffredda e ci tiene sempre più distanti. A volte abbiamo paura persino di scambiarci baci d’amore e quello che era il gesto più romantico del mondo inaspettatamente oggi diventa un gesto che per ovvie ragioni dovremmo evitare.

E se ti dicessi che il bacio migliora la tua immunità?

Baci: 5 ragioni per scambiarsi baci a non finire

Diversi studi dimostrano che il bacio ha molti effetti benefici sulla salute, evitate di baciarvi se siete influenzati dato che il covid-19 è ancora in agguato ma ricordate che scambiarsi gesti d’amore consolida l’amore e anche la salute.

Sapevi che il bacio è benefico per la tua salute? Ecco 5 ragioni principali per cui fa bene:

1. Tonifica la tua pelle:

Quando baciamo mettiamo in atto 112 muscoli posturali e 34 muscoli facciali, un dato che dimostra che questo gesto è ottimo per tonificare i muscoli e modellare il tuo viso. Se i tuoi baci sono molto passionali allenerai anche la mascella e il collo.

2. Riduce lo stress:

Ti sei mai chiesto perché baciamo tenendo gli occhi chiusi? Questo atteggiamento si traduce nel desiderio di ritagliarci un momento in cui dimenticare tutto ciò che accade intorno a noi e abbandonarci al bacio tenendo gli occhi chiusi ci aiuta a concentrarci sul momento presente. Quando baciamo non pensiamo a nulla, la mente si calma, i pensieri non fluttuano… baciare è un ottimo modo per abbassare la pressione sanguigna poichè dilata i vasi sanguigni e nello stesso tempo alimenta il rilascio di ossitocina nel corpo conferendo una sensazione di benessere, calma e pace immediata.

3. Combatte la carie:

Questo beneficio forse non lo conoscevi. Ebbene si, baciare migliora anche la salute dei tuoi denti. Lo scambio di saliva che si verifica durante il bacio aiuta a eliminare la placca. Se tu ed il tuo partner vi prendete cura della vostra igiene orale potete baciarvi senza preoccuparvi ma attenzione, in caso contrario i baci possono anche trasmettere batteri che causano la carie.

4. Migliora il tuo umore:

Baciare migliora il tuo umore e ti fa esplodere di felicità. Le tue labbra sono la parte più sensibile del tuo corpo e sono collegate a molti neuroni sensoriali, quando baci qualcuno il tuo cervello rilascia sostanze chimiche come ossitocina, dopamina e serotonina, che sono alla base della tua felicità.

5. Ti fa perdere peso:

Il bacio ti fa bruciare calorie. Mentre il tuo cuore batte forte, il corpo rilascia adrenalina e altri neurotrasmettitori. L’adrenalina nel sangue inizia a farsi sentire e stimola il tuo metabolismo e ti aiuta a bruciare alcune calorie. Secondo uno studio del dott. Alexander DeWees, un bacio può bruciare da 2 a 3 calorie al minuto, non male se consideri che una corsa di 10 km mediamente ti fa bruciare 720. Se vuoi approfondire questo argomento: Quante calorie dobbiamo bruciare per perdere 1 kg?