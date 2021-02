Test: chi tra queste donne è quella INCINTA?

Il test di oggi vi chiede di analizzare una immagine e capire chi tra queste donne è quella incinta. Attenzione ai dettagli.

Il tuo cervello così come il tuo corpo, funziona meglio e risulta essere più in salute nel caso sotto stimolazione ed allenamento. Gli enigmi e gli indovinelli, così come i test di immagine che si basano sull’individuazione delle differenze, sono ottimi modi per allenare il cervello alla logica, all’individuazione del dettaglio, e ad aiutarlo a restare concentrato il tempo necessario su qualcosa.

La nostra vita frenetica e piena di impegni spesso ci fa passare da un azione all’altra, da un impegno all’altro senza darci modo di riflettere su quello che facciamo. Il risultato è una serie di disastri, incidenti dovuti alla disattenzione e una collezione di smemoratezze. Impara a dare la giusta importanza a tutto ciò che accade nel tuo ambiente, focalizza la tua mente sul momento e vedrai che la tua vita migliorerà notevolmente e sarai più ricettivo, veloce e scattante, senza incidenti e senza dimenticare nulla.

Sei pronto per il test di oggi?

Test: una sola tra queste donne è incinta. Chi é? e perché lei?

Oggi ti presentiamo un test che richiederà la tua attenzione e la tua elaborazione logica e nello stesso momento ti divertirà regalandoti un momento di svago.

Sfida amici e paranti e divertiti ascoltando tutte le motivazioni che la mente suggerisce loro per spiegare la gravidanza di una di queste donne.

Non sottovalutare questo test perché la risposta non è così ovvia e scontata come pensi. Rifletti prima di fornire la tua risposta.

Osserva le gambe di queste donne nel camerino di un negozio, una di loro è incinta e si può capire facilmente se si nota un dettaglio molto importante.

Hai capito qual è la risposta? Semplice la donna numero 3 è senza dubbio la donna incinta. Solo una di loro ha i lacci delle scarpe slacciati e le motivazioni possono essere legate alla gravidanza, o il suo pancione è ormai grande al punto da non permetterle di chinarsi per allacciarle oppure le sue caviglie sono gonfie come spesso accade negli ultimi mesi di gravidanza.

Avevi dato la risposta giusta? Complimenti! sei molto acuta.