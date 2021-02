Scopri che destino ti attende oggi grazie al nostro oroscopo e alle sue dodici previsoni, una per ciascun segno dello zodiaco.

Scopri le previsioni del nostro amato oroscopo per la giornata appena iniziata.

Che destino attende i dodici segni dello zodiaco? Ecco la risposta in una serie di brevi auspici.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Vecchi amori che tornano e nuovi amori che sbocciano: il sabato dei primi tre segni dello zodiaco sarà veramente palpitante.

Oroscopo oggi Ariete

Dentro esplodete di energie e voglia di fare ma le attuali restrizioni certo non aiutano a trovare uno sfogo: dovrete avere ancora un po’ di pazienza.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 10.

Oroscopo oggi Toro

In amore c’è aria di pentimento: forse avete agito con troppa fretta ma non è detta l’ultima parola. E se ci fosse una seconda possibilità?

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

E’ arrivato il momento di festeggiare la nascita di un nuovo amore: qualcuno sta per dichiararsi e ha voi farà molto piacere

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Passione a iosa per i prossimi tre segni dello zodiaco che questo sabato non scenderebbero più dal letto.

Oroscopo oggi Cancro

Fiutate già la primavera che vi rende più frizzanti e così in amore riscoprite passione trasgressione che forse temevate di aver dimenticato.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Sarà amicizia o amore? Continuate a provi sempre la stessa domanda e oramai questa situazione incerta dovete ammettere che vi intriga non poco.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

In amore forse il dialogo vacilla ma di notte, quando le parole non servono, allora tutto sembra prendere il largo in grande stile

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Sentimenti a gonfie vele oggi per i prossimi tre segni ai quali l’intesa vincente pare essersi rivelata come per magia.

Oroscopo oggi Bilancia

Aria di novità che vi porta a sentirvi più peperine e disinibite. Ne giova senza dubbio il rapporto di coppia.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Se in questi giorni qualcosa vi metteva in dubbio e non vi sentivate molto a vostro agio ecco che ora tutto diventerà chiaro.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi vi sentite fortunate. Il vostro lui è tutto ci che avete sempre desiderato ed è il momento di dirglielo.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Una giornata di alti e bassi per gli ultimi tre segni dello zodiaco che dovranno fare i conti con un leggero disappunto

Oroscopo oggi Capricorno

Forse quel che vedete allo specchio non vi piace ma in questo periodo in cui lo stress non manca certo non intendete aggiungere una dieta ai vostri impegni.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Tanto divertimento e qualche sorpresa si profilano all’orizzonte: questa giornata sembra destinata a portarvi il sorriso.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Inutile piangere sul latte versato, le cose non sono andate come speravate ma, magari, un po’ di colpa può esser anche vostra.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.