Padre e fratelli Dayane Mello, chi sono: tutto sul papà, Juliano e Lucas

Chi sono il padre e i fratelli di Dayane Mello, Juliano e Lucas: tutto sulla famiglia della modella brasiliana finalista del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello è molto legata al padre e ai fratelli. La modella brasiliana ha incontrato per la prima volta il padre quando aveva solo tre anni. L’uomo andò a prendere il fratello Juliano a casa della madre di Dayane non sapendo di avere anche un’altra figlia.

“Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia e mi portò via con loro”, ha raccontato Dayane alle telecamere del Grande Fratello Vip. Juliano e Dayane hanno lo stesso padre e la stessa madre mentre Lucas, morto in un tragico incidente automobilistico, è nata dalla storia del padre con l’attuale compagna.

Padre e fratelli Dayane Mello: i messaggi speciali per la modella brasiliana

Dal Brasile, il padre di Dayane Mello sta seguendo l’avventura della figlia al Grande Fratello Vip. Grazie al reality show ha inviato, nelle scorse settimane, un messaggio speciale al padre.

“Ciao figliola, sono qui per augurarti buona fortuna e molta salute per il tuo percorso, spero che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi perché te lo meriti e sei una figlia molto speciale, sei una figlia che amo molto. Pensando al passato, mi ricordo quando ti ho incontrato, tu avevi cinque anni: dal tuo primo sguardo ho cominciato ad amarti e non ho smesso um minuto di amarti, ti amo dal profondo del mio cuore”, ha detto il padre.

“Tanti dei miei fratelli non li conosco, li ricordo vagamente. Juliano è il mio unico fratello di sangue, è stato sempre presente nella mia vita fino a oggi”, ha detto Dayane a cui Lucas Mello, prima della tragica scomparsa, aveva dedicato dei messaggi sui social.

Dayane è legata a tutti i fratelli avendo, però, un rapporto speciale con Juliano di cui, nella casa del Grande Fratello vip, ha detto: “Juliano per me è sempre stato il mio papà e la mia mamma. Ha rinunciato a tantissime cose, ha rinunciato anche alla sua ragazza per stare con me. Il nostro sogno è stare insieme, lui non vuole lasciarmi da sola. È un pezzo di me, non potrei fare a meno di lui”,