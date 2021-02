Le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 3 febbraio. Come saranno le condizioni meteo nelle regioni del nord, del centro e del sud d’Italia.

Come sarà il tempo in questo mercoledì di inizio febbraio? Finalmente il freddo polare lascerà il posto ad una bellissima giornata di sole, oppure la pioggia continuerà a cadere?

Scopriamo tutte le previsioni meteo per questo mercoledì 3 febbraio su tutte le meravigliose regioni del nostro paese, da nord a sud, isole comprese.

Come sarà il tempo oggi?

La giornata di oggi sarà caratterizzata da una pressione in aumento con venti meridionali. La Nebbia accompagnerà il risveglio delle regioni del Nord con cieli coperti e piogge. Il centro sud sarà decisamente più soleggiato con nubi sulle coste tirreniche, Umbria, Toscana, Basilicata e Puglia.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del nord

Il tempo nella giornata di oggi nelle regioni del nord sarà caratterizzato dalla presenza di nebbia sulla Pianura Padana, cieli prevalentemente nuvolosi con leggere precipitazioni su Piemonte, Lombardia e Liguria di Levante. Ampie soleggiate sparse sui confini alpini. Temperature massime tra i 6 e 13 gradi.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del centro

Le condizioni del tempo sulle regioni centrali e sulla Sardegna saranno prevalentemente caratterizzate dalla presenza di nubi sulle coste tirreniche, Umbria e Toscana senza però la presenza di piogge. Sereno in Sardegna e cieli nuvolosi sul resto delle regioni del centro. Temperature massime tra i 10 e i 18 gradi.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del sud

Cieli sereni e poco nuvolosi sulle regioni del sud d’Italia, più coperto invece su Basilicata meridionale, sul Tarantino e sui rilievi della Calabria. Il cielo sarà invece sereno su tutta la Sicilia. Temperature massime tra i 12 e i 17 gradi.

Vi auguriamo una buona giornata con una frase che speriamo possa regalarvi uno spunto di riflessione:

“Ogni giorno, quando ti svegli pensa: oggi sono fortunato perché mi sono svegliato, sono vivo, ho una preziosa vita umana, non la sprecherò. Userò tutte le mie energie per migliorarmi, per aprire il mio cuore agli altri, avrò per gli altri parole gentili e non pensieri cattivi e non mi arrabbierò, ma cercherò di far più bene che posso”

(Dalai Lama)

Fonte: il meteo.it