Test di intelligenza: quale macchina si deve spostare per liberare l’ingorgo?

Questo test metterà alla prova le tue abilità logiche. Guarda l’immagine e decidi quale macchina deve spostarsi per prima per decongestionare il traffico.

Quale macchina deve spostarsi per liberare l’ingorgo? Hai solo pochi secondi per evitare che le macchine inizino ad imbottigliarsi nel traffico, che il normale deflusso rallenti e che un piccolo ingorgo si trasformi in ore di attesa per intasamento. Qual è la tua risposta?

Test di intelligenza, scegli la macchina che libererà l’ingorgo

Improvvisati vigile urbano e agisci in tempo reale, scendi in strada e indica alle macchine coinvolte nell’ingorgo come muoversi per liberarsi. Sei pronto a dirigere il traffico? Quale macchina dovrebbe spostarsi per prima?

Questa situazione non è affatto surreale, capita spesso che qualche automobilista dimentichi di dare la precedenza ad un altro veicolo e che finisca per incastrare tutte le macchine che sopraggiungono nei minuti che seguono. In pochi minuti queste situazioni degenerano, motivo per cui bisogna agire in fretta, prima che gli automobilisti iniziano ad aggredirsi l’un l’altro e ad urlare.

Per evitare macchine ammassate e ore di attesa devi solo indicare una manovra ad una di queste macchine. Fai spegnere il motore a tutti e poi fallo accendere solo ad una di loro. Chi deve ripartire per primo? la macchina A,B,C,D,E,F o G?

Nella foto si vedono chiaramente 7 auto bloccate, solo una di loro può muoversi senza causare incidenti, chi è?

Solo una è la risposta corretta, devi scegliere chi far spostare tra le macchine contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E, F o G. Hai fornito la tua risposta? Allora scopri se hai dato la risposta giusta.

Soluzione del test

La risposta corretta è G! Questa è la sola auto che facendo retromarcia libererebbe tutte le altre, la prima a muoversi e l’ultima a passare.

Quando l’auto arancione la nostra lettera G, indietreggia, spiana la strada a tutti coloro che sono bloccati, una volta che la G ha liberato la strada possono passare le macchine E ed F che a loro volta libereranno il passaggio alle macchine A e B. Sarà poi il turno delle macchine C e D, finalmente libere di attraversare la strada. Infine anche la G potrà riprendere il suo itinerario.

