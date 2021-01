Perché molte donne detestano praticare la fellatio?

Le donne non amano dedicarsi ad una pratica che gli uomini al contrario amano moltissimo, la fellatio, perché?

Molti uomini sostengono che le donne non amano dedicarsi ad una pratica che loro al contrario amano moltissimo e non si sbagliano. Un recente studio conferma che solo il 28% delle donne intervistate ha ammesso di dedicarsi a questo preliminare con piacere. La maggior parte delle donne ne fa volentieri a meno, qual é la vera ragione per cui le donne non provano piacere nel praticare questo preliminare?

Fellatio, perché è una pratica che non piace alle donne?

Men’s Health ha dato una risposta a questa domanda confermando la versione maschile secondo cui le donne non provano piacere nel farlo. La nota rivista maschile ha divulgato uno studio condotto da alcuni ricercatori canadesi e apparso nel Canadian Journal of Human Sexuality. Lo studio ha preso in esame le testimonianze di 500 studenti eterosessuali.

Esaminando le risposte dei candidati si evince che le donne non si sottraggono a questa pratica, 6 donne su 10 ha ammesso di farlo perché è molto amata dal partner, ma hanno anche ammesso di non trovarla una pratica piacevole ad eccezione di un 28% delle donne che la trova una pratica piacevole per entrambi.

E quali sono le motivazioni per cui le donne eviterebbero volentieri di dedicarsi a questo preliminare? I motivi sono diversi ed alcuni sono inaspettatamente bizzarri.

Forse molti di voi pensano che il motivo principale sia igienico ma in realtà non è così, ecco i motivi menzionati dalle donne intervistate:

1. Si sentono forzate a praticarlo

La prima motivazione è di tipo sociale, come spiega uno degli autori dello studio, Jessica Wood : “Le donne spesso hanno un ruolo più passivo rispetto agli uomini nei rapporti sessuali”, le donne in questo senso si sentono di essere “costrette” a compiere questa pratica motivo principale per il quale la trovano riluttante. Inoltre sente la pressione psicologica di dover dimostrare al partner di essere brava a fornirgli piacere e solitamente non ottiene nulla in cambio, nessuna compensazione per lo sforzo.

2. Gli uomini non chiedono il parere della partner

Jessica Wood fornisce una seconda motivazione che deriva da una falla nel sistema di comunicazione tra i due partner: “Gli uomini non chiedono alle donne se hanno piacere nel fare questa cosa, chiedono loro semplicemente di farlo. Una comunicazione più aperta le aiuterebbe a sentirsi più a loro agio nel parlare di ciò che vorrebbero fare ed evitare sotto le lenzuola”, afferma la ricercatrice.

3. Questa pratica è considerata un preliminare molto intimo

Le donne intervistate hanno espresso di preferire dedicare questa pratica a partner di lungo termine con i quali abbiano sviluppato un certo grado di intimità, mentre sono più riluttanti nel farlo con partner occasionali. Secondo i dati dello studio il 17% vi si dedica a patto che la relazione sia duratura. Secondo queste donne questo atto è considerato più intimo di una penetrazione ed una sorta di prova d’amore per il partner.

4. Gli uomini non ricambiano le donne con preliminari

Spesso uno dei motivi per cui le donne non amano questa pratica è perché è una pratica a senso unico, non reciproca. Il 52% degli uomini intervistati in questo studio ha affermato di ricambiare la partner con il cunnilingus, la ricercatrice ha concluso che: “Il rapporto orale può soddisfare una donna allo stesso modo in cui gratifica un uomo ed inoltre le donne sarebbero più propense a ricambiare il partner con una fellatio”. Dunque la condivisione è la chiave del piacere nella coppia.