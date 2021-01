By

Nuova giornata, nuovo oroscopo: scopri con noi le previsioni e i consigli per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco.

Pronte per una nuova giornata tra impegni, ostacoli e opportunità da cogliere al volo? Se vi occorre una guida e qualche suggerimento extra per dare il meglio di voi, ecco il nostro fidato oroscopo con una previsione per ciascun segno dello zodiaco: impossibile lasciarselo sfuggire!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Il clima di limitazioni persistente pesa oggi in particolare modo sui primi tre segni dello zodiaco che sembrano proprio non poterne più.

Oroscopo oggi Ariete

Altri tempi quelli in cui il giovedì sera era palestra, teatro o cinema. Certo quei momenti torneranno ma per ora meglio ingegnarsi su altre opzioni.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6.

Oroscopo oggi Toro

Lo stress si fa sentire sempre più, colpa di tutte queste limitazioni che sembrano costringervi a mettere da parte ogni progetto

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5.

Oroscopo oggi Gemelli

Con la mente siete già al weekend sapendo che, nonostante tutte le limitazioni, troverete un modo per svagarvi e rilassarvi.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 7.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Più gesti e meno parole: per i prossimi tre segni questo è il segreto dell’amore e oggi lo faranno capire più che bene

Oroscopo oggi Cancro

Stentate a dimostrare il vostro affetto a parole ma lo fate coi fatti e le vostre premure parlano per voi, giungendo forte e chiaro ai vostri cari.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Premure e tanto calore sono il vostro modo per far sentire l’amore: le parole sono veramente sopravvalutate.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5.

Oroscopo oggi Vergine

Siete stanche e questo vi fa sentire un po’ acciaccate ma non lasciate prevalere l’ipocondria: basterà un po’ di relax.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Tanta voglia di tornare alla normalità anche per i prossimi tre segni che, letteralmente, contano i giorni.

Oroscopo oggi Bilancia

Pensieri piccanti riaccendono la vostra passione e farete di tutto per contagiare anche il vostro lui.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Voglia di ritrovare gli affetti che oramai non vedete da quasi un anno: dovrete pazientare ancora ma sapete che attendere è un test d’amore

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Pur di tornare a respirare aria fresca e avere anche solo un lumicino di speranza fareste carte false.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 8.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Famiglia croce e delizia: per alcuni segni una risorsa per altri una vera e propria zavorra nella vita.

Oroscopo oggi Capricorno

La famiglia è il vostro orgoglio e proprio su essa basate la vostra felicità di oggi: occhi a cuoricino e via.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Qualche battibecco intacca oggi l’armonia domestica: evitate di esser troppo polemiche, potete anche sorvolare ogni tanto

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Se non potete andare in giro a far baldoria porterete la baldoria nella vostra casa: basta solo ingegnarsi.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.