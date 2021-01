By

Non sai più cosa fare per aumentare l’eccitazione con il tuo partner? Ecco tutti i segreti per effettuare un massaggio sensuale perfetto.

Alzi la mano chi, tra di noi, non vorrebbe un bel massaggio, non importa a che punto della giornata!

Saper “massaggiare” gli altri, infatti, è un talento decisamente invidiato ma anche una vera e propria condanna.

Appena qualcuno scopre che sei bravo a fare i massaggi, infatti, puoi stare certo di trovarlo pronto a chiedertene uno il prima possibile!

Bene, cerchiamo di “piegare” la situazione a nostro vantaggio: ecco come trasformare un massaggio in preliminari!

Massaggio sensuale: ecco come e dove si fa

Hai paura di non sapere più cosa inventarti per rendere eccitanti i preliminari?

Dopotutto i consigli per rinfrescare la situazione sotto le coperte, generalmente, si sprecano.

Noi ti abbiamo già suggerito alcuni giochi sensuali da fare sotto le coperte, insieme anche all’idea di provare una “fuga” romantica.

Si tratta di suggerimenti che aiutano a spostare il “focus” dal rapporto intimo a tutto quello che c’è intorno.

La sensualità, infatti, si costruisce prima fuori dal letto e poi sotto le coperte: insomma, non è detto che se pensi ai rapporti intimi ventiquattr’ore al giorno, sette giorni su sette, tu sia un vero e proprio re del piacere!

Bisogna sapere anche come riscaldare l’atmosfera prima di iniziare a “darsi da fare”; se qui ti abbiamo parlato di quali sono i preliminari maschili veramente irrinunciabili per gli uomini, oggi ti vogliamo parlare di un’idea che può, sicuramente piacere a tutti.

Un massaggio sensuale!

“Toccarsi” prima di iniziare un rapporto intimo è qualcosa che, spesso e volentieri, ci dimentichiamo.

Dopo mesi ed anni di relazione, infatti, siamo abituati al corpo del partner e non lo trattiamo più con lo stesso “stupore” di prima.

Che ne dici, quindi, di provare con un massaggio sensuale? Ecco quattro suggerimenti per realizzarlo al meglio ed aiutare la tua coppia a fare scintille sotto le coperte.

scegli il luogo e crea l’atmosfera : anche se il letto ti sembra la scelta migliore sappi che, in realtà, avrai bisogno di una superficie dura.

Sdraiatevi su un tappetino per fare yoga od un tappeto posizionato in terra, sempre dando per scontato che il pavimento sia pulito e che non faccia troppo freddo!

Accendi qualche candela o usa dei brani rilassanti per riscaldare l’atmosfera. Parla a bassa voce e limita al massimo le comunicazioni “ verbali “.

: anche se il letto ti sembra la scelta migliore sappi che, in realtà, avrai bisogno di una superficie dura. Sdraiatevi su un tappetino per fare yoga od un tappeto posizionato in terra, sempre dando per scontato che il pavimento sia pulito e che non faccia troppo freddo! Accendi qualche candela o usa dei brani rilassanti per riscaldare l'atmosfera. Parla a bassa voce e limita al massimo le comunicazioni "verbali". prodotti o no? Puoi usare oli o creme corpo oppure, semplicemente, massaggiare il tuo partner solo con le mani.

Ricorda che se decidi di usare qualcosa per aiutarti nel massaggio , è sempre meglio metterlo prima sulle mani piuttosto che versare il prodotto direttamente sulla pelle del partner!

Puoi anche fare il massaggio senza usare prodotti speciali ; insomma, scegli tu insieme al partner quale sia la soluzione migliore per entrambi.

Dopotutto il massaggio, esattamente come qualsiasi rapporto intimo, richiede che l’altro ti dia il consenso: qui ti abbiamo spiegato come e perché si chiede ogni volta.

Ricorda che se decidi di usare qualcosa per aiutarti nel massaggio, è sempre meglio metterlo prima sulle mani piuttosto che versare il prodotto direttamente sulla pelle del partner! Puoi anche fare il massaggio senza usare prodotti speciali; insomma, scegli tu insieme al partner quale sia la soluzione migliore per entrambi. Dopotutto il massaggio, esattamente come qualsiasi rapporto intimo, richiede che l'altro ti dia il consenso: qui ti abbiamo spiegato come e perché si chiede ogni volta. come si massaggia: di certo non possiamo darti il consiglio che ti darebbe un esperto, però, sappi che è importantissimo dare attenzione al tocco che userai.

Inizia il massaggio senza premere troppo forte sulla pelle del partner , con leggere carezze e movimenti circolari.

Man mano che l’atmosfera si scalda inizia a mettere un po’ più di forza nel tuo tocco ed a premere più a fondo.

Apri il palmo delle mani ed assicurati di toccare il partner quanto più possibile!

Inizia il massaggio senza premere troppo forte sulla pelle del partner, con leggere carezze e movimenti circolari. Man mano che l'atmosfera si scalda inizia a mettere un po' più di forza nel tuo tocco ed a premere più a fondo. Apri il palmo delle mani ed assicurati di toccare il partner quanto più possibile! zone erogene: un massaggio serve, innanzitutto, a rilassare il partner. Inutile partire subito, quindi, dalle zone erogene più famose!

Concentrati su tutti quei punti che, solitamente, dimentichi un po’ e preparati a vedere l’effetto, sorprendente, che avrà la stimolazione di zone considerate “poco” erogene!

Piedi e glutei così come il collo e la testa sono zone veramente molto eccitanti: massaggiarle

Bene, ora puoi iniziare i tuoi preliminari in una maniera del tutto inaspettata ma molto sensuale.

Aspettiamo di conoscere i risultati!