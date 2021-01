Sole o pioggia? Scopri che cosa le previsioni del tempo hanno oggi in serbo per ciascuna area della Penisola.

Pioggia, pioggia e ancora pioggia: il meteo degli ultimi giorni è stato a dir poco inclemente. Quando avrà fine tutto ciò? Che sia oggi la giornata buona per ritrovare il sole? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo di oggi, martedì 26 gennaio.

Che tempo farà oggi?

Grazie a un aumento della pressione ecco che il sole tornerà a fare capolino lungo l’intera Penisola.

Se infatti il sud ogni tanto cede ancora a una certa instabilità, il resto dello Stivale vede miglioramenti un po’ ovunque, con cielo poco nuvoloso ma con temperature che rimangono alquanto rigide.

Vediamo ora nel dettaglio come si svilupperà la situazione zona per zona.

Previsioni del tempo per il nord Italia

Il ritorno dell’alta pressione porta il sole più o meno su tutte le regioni del settentrione italiano, con venti sostenuti e nevicate diffuse fino a valle che portano a un abbassamento delle temperature.

Le massime si stabilizzeranno infatti tra i 2 gradi di Aosta e i 9 gradi di Genova.

Previsioni del tempo per il centro Italia

Ancora qualche temporale potrà tornare lungo la giornata il Molise ma nel resto della zona centrale del Paese la giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile e soleggiato, anche qui grazie al ritorno dell’alta pressione.

Cambiano sempre i valori massimi, che oggi si spingeranno fino a 10 gradi a Roma, 9 a Firenze e 9 a Pescara.

Previsioni del tempo per il sud Italia

Permane nel meridione una diffusa instabilità, con rovesci sparsi, locali temporali e nevicate fino in collina che potranno interessare molte regioni.

Fortunatamente lungo la giornata la situazione andrà comunque migliorando e le temperature massime arriveranno fino a 11 gradi a Napoli, 14 a Palermo e 5 a Potenza.

Infine ecco una frase tratta da un celebre intellettuale, un pensiero che speriamo possa guidare questa vostra nuova giornata e regalarvi un’ispirazione speciale

“I desideri sono la cosa più importante che abbiamo e non si può prenderli in giro più di tanto. Così, alle volte, vale la pena di non dormire per star dietro ad un proprio desiderio.”

(Alessandro Baricco)