Ti sei mai chiesta quali siano i preliminari per gli uomini da non far mancare mai nel vostro rapporto? Ecco quali sono secondo gli esperti.

Pensi di conoscere a fondo i desideri più intimi del tuo partner?

Abbiamo cercato di capire quali siano quei passaggi assolutamente irrinunciabili per un uomo prima di iniziare un rapporto.

Il luogo comune, infatti, vuole che tutti gli uomini siano sempre pronti “all’azione” e che trovino i preliminari come una vera e propria perdita di tempo.

Ovviamente non è così!

Preliminari per gli uomini: conosci quelli irrinunciabili?

Abbiamo sentito abbasta luoghi comuni sugli uomini nella nostra vita (e se no, li trovate tutti qui).

Ora, sappiamo tutti come funzionano i luoghi comuni: anche se hanno un fondo di verità, non vuol dire che siano veri al 100%!

Se pensiamo agli uomini ed alla sessualità, quindi, spesso ci viene in mente l’assunto (completamente infondato) che gli uomini detestino i preliminari.

Certo, è vero forse che per gli uomini è più “semplice” entrare nella modalità del rapporto intimo.

Dopotutto, se per le donne è difficile raggiungere l’orgasmo (anche se qui ti abbiamo dato dei consigli base per raggiungerlo e prolungarlo), per gli uomini generalmente un rapporto intimo si conclude sempre “bene”.

Usiamo generalmente non a caso: non sempre, infatti, gli uomini sono soddisfatti dei rapporti intimi!

Ecco, quindi, alcuni dei preliminari che, secondo uno studio compiuto in una università canadese su una fascia che comprende le età 18-30, non dovrebbero mancare mai prima di fare l’amore con il tuo partner.

anche l’occhio vuole la sua parte : certo, nessuno dice che tu debba essere sempre impeccabile , dalla testa ai piedi. A quanto pare, però, molti uomini iniziano a scaldarsi alla vista di determinati outfit o di un particolare modo di portare i capelli . Magari è il trucco che fa la differenza oppure, semplicemente, un vestito che ti sta estremamente bene.

Insomma, vietato rimanere sempre in pigiama (dopotutto fa anche male alla salute): una buona presentazione può far salire il desiderio maschile!

: certo, nessuno dice che tu debba essere sempre , dalla testa ai piedi. A quanto pare, però, molti uomini iniziano a alla vista di o di un particolare modo di portare i . Magari è il che fa la differenza oppure, semplicemente, un che ti sta estremamente bene. Insomma, rimanere sempre in (dopotutto fa anche male alla salute): una buona presentazione può far salire il desiderio maschile! parole hot : messaggi bollenti (qui ti abbiamo dato alcuni suggerimenti), paroline “dolci” ma piccanti , racconti e fantasie .

Gli uomini adorano sentire dalla tua voce i tuoi desideri più nascosti e reconditi! Ovviamente, come per ogni passaggio, assicurati di avere il pieno consenso del tuo partner, in modo da evitare di metterlo (e metterti) in imbarazzo .

: bollenti (qui ti abbiamo dato alcuni suggerimenti), paroline “dolci” ma , e . Gli uomini adorano sentire dalla tua voce i tuoi desideri più nascosti e reconditi! Ovviamente, come per ogni passaggio, assicurati di avere il pieno consenso del tuo partner, in modo da evitare di metterlo (e metterti) in . baci appassionati : te lo avevamo già detto qui, quando ti abbiamo parlato di tutto quello che c’è da sapere sui baci . Agli uomini baciare (con la lingua !) piace veramente tanto: il motivo, però, è tutto scientifico !

Nella saliva sono contenuti dei particolari ormoni che scatenano la sua voglia di fare l’amore (e trasmettono anche a te la medesima eccitazione ).

Non è insolito, quindi, che il tuo partner muoia dalla voglia di darti un bacio appassionato ! Quando manca questo tipo di passaggio, semplicemente, il rapporto intimo sembra avere meno “ carica “.

: te lo avevamo già detto qui, quando ti abbiamo parlato di tutto quello che c’è da sapere sui . Agli uomini (con la !) piace veramente tanto: il motivo, però, è tutto ! Nella sono contenuti dei particolari che scatenano la sua di fare (e trasmettono anche a te la medesima ). Non è insolito, quindi, che il tuo muoia dalla voglia di darti un ! Quando manca questo tipo di passaggio, semplicemente, il rapporto intimo sembra avere “ “. rapporti orali: ultimi, ma non per questo meno importanti, ci sono i rapporti intimi orali. Il tuo partner, con ogni probabilità, impazzisce per la fellatio ed anche se non la chiede la considera di certo un preliminare importante.

Insomma, esattamente come puoi considerarla importante tu! Per questo motivo, moltissimi uomini vorrebbero assicurarsi, nei preliminari, la posizione denominata “69” oppure chiederti di giocare di più con la bocca.

Dopotutto, non esistono solo i genitali! Puoi usare la bocca per “farti strada” sul corpo del partner e farlo, letteralmente, impazzire nell’attesa!

Insomma, è meglio ricordare che anche gli uomini “vogliono la loro parte” e che i preliminari maschili non sono assolutamente da sottovalutare!

Basta poco, dunque, per rendere la relazione ancora più piccante: ora che sai quali sono i passaggi da non dimenticare, il tuo partner non potrà di certo più lamentarsi!