5 modi per rendere più piccante la vostra vita sessuale

Voglia di dare un colpo di spugna alla routine sessuale? Mettete un pò di peperoncino sotto le lenzuola, ecco qualche consiglio utile.

Il Covid-19, la pandemia, la reclusione … Zona gialla, arancione, rossa, non si capisce più niente, si può uscire dal comune? sono aperti i negozio? Inoltre fuori piove e fa freddissimo allora perché non provare a restare a casa, al caldo e cogliere l’occasione per dedicarci alla cura della nostra relazione? Ecco qualche piccolo consiglio per ravvivare la vostra vita di coppia in intimità.

Come ritrovare l’entusiasmo con il partner sotto le lenzuola

Ritrovare l’intimità con il partner è molto importante. Ci sono dei periodi in cui gli impegni ci allontanano e anche se la coppia non attraversa una crisi è fisicamente sempre più lontana. Per mettere fine a questa astinenza provate a reinventare la vostra intimità di coppia. Approfittate di questo periodo di reclusione e cercate di non pensare allo stress che questi continui divieti stanno generando nella vostra testa. Concentratevi su altro, per esempio sulla vostra più grande fortuna, quella di avere accanto una persona speciale con la quale condividete uno dei beni più preziosi: l’amore.

Basta pensare a quello che è stato e a come andrà, restate nel presente e come dice il vecchio saggio di Kung Fu Panda: ” Il passato è storia, il futuro è mistero, oggi è un dono per questo si chiama presente”.

Per allietare il vostro presente e migliorare la vostra salute psico-fisica abbiamo qualche piccolo suggerimento per voi:

1 – pane amore e …fantasia

La coppia ha bisogno di essere nutrita e il modo migliore di farlo è non farle mai mancare l’amore e la fantasia. La routine uccide la coppia, ogni tanto bisogna tirare fuori l’ispirazione. Non hai idea di come fare? Prova a scaricare l’app Can’U. Si tratta di un’applicazione che vi suggerisce dei giochi di coppia da fare insieme e qualche sfida più o meno calda. Tanto eccitanti quanto originali, queste sfide vi terranno occupati in modo piacevole e divertente.

2- Un approccio diverso ogni giorno

Iniziate una challange, per esempio 30 giorni di fuoco. Questo significa che per 30 giorni, dovrete dedicare un pò di tempo alla vostra intimità ogni giorno. Le cose da fare sono tante, potreste scegliere di vedere un film erotico, baciarvi per 30 minuti, fare uno spogliarello per l’altro, fare dei giochi di ruolo, ogni giorno, a turno, dovrete sorprendere l’altro con un’idea tanto piccante quanto stuzzicante. L’obiettivo sarà quello di riuscire a trovare qualcosa che incontri le vostre esigenze, ovviamente conoscete bene il vostro partner, non serve spingersi oltre e esagerare con proposte indecenti.

3- Nuove posizioni

Fatelo diverso, cambiate la rotta, non accontentatevi della solita posizione del missionario, provate qualcosa di più entusiasmante. Ci sono molte posizioni facili da fare e che potrebbero farti toccare il settimo cielo.

4- Comprate qualche accessorio

E’ vero che non si può uscire e che i negozi, i bar ed i ristoranti sono chiusi ma pensate al rovescio della medaglia: se non uscite risparmierete dei soldi che potrete usare per fare altro, per farvi dei regali per esempio. Potreste investire in giocattoli sessuali, accessori per divertirvi ed esplorare il piacere.

5- Raccontatevi le vostre fantasie

Ci sono sicuramente delle cose che non vi siete ancora detti. Raccontarsi le proprie fantasie fa bene alla coppia, dovresti liberare i vostri desideri. Non abbiate paura, le cose da dirvi riguardo a questo argomento sono tante: potreste parlare di quello che vi eccita di più del partner, di quello che vi piace e quello che vorreste migliorare all’interno del vostro rapporto, parlare renderà la vostra vita sessuale più appagante.

Ricordate che fare l’amore in questo periodo ha un ulteriore vantaggio: il miglior rimedio per proteggersi dal Covid-19 è in mano alla coppia, lo dice la scienza