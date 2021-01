Scopri se la tua dolce metà ha smesso di amarti. Ecco il gesto da cogliere in base al suo segno zodiacale.

Quando si sta insieme a qualcuno che si ama, a volte può subentrare la paura di non essere ricambiati nel modo giusto. In altri casi, più che paura si tratta di una sensazione e l’unica cosa che si vorrebbe (a parte il non provarla) è il potersene accettare in modo da porre fine ai dubbi.

In tal senso possono esserci utili le stelle. Esistono infatti alcuni modi di fare che ogni segno zodiacale mette in atto quando non ama più qualcuno. Per questo motivo, oggi cercheremo di capire se c’è o meno ancora amore proprio in base al segno zodiacale del partner. Iniziamo?

Qual è il segno che indica che il partner ha spesso di amarti

Ariete – Vuole un po’ troppi spazi

Quando gli uomini dell’Ariete sono innamorati tendono ad essere un po’ meno indipendenti. Aspetto che può svanire quando il sentimento che provano iniziano a vacillare. Se il tuo lui desidera prendersi sempre più spazi da dedicare solo a se stesso, qualcosa non va. Potrebbe trattarsi di un periodo di scontento generale che è possibile recuperare parandogli o cercando di comprenderlo meglio. Al contempo, però, potrebbe essere un po’ meno preso. Meglio, quindi, andare ai ripari e capire se è davvero il caso di lavorarci su o se è preferibile iniziare ad esplorare altri lidi e lasciar andare le cose secondo il loro corso naturale.

Toro – Non si confida più

I nativi del segno zodiacale del Toro sono tra quelli che quando si innamorano fanno la differenza. Solitamente riservati, riescono infatti ad aprirsi davvero solo quando si rendono conto che ciò che provano è davvero amore e che si tratta di uno di quelli che potrebbe durare per sempre. Un allontanamento dal questo punto di vista può quindi indicare un cambiamento nel loro modo di sentire. Per questo motivo, dietro ad un partner che smette di confidarsi si cela sempre il rischio che ci sia un sentimento più lieve. Motivo per cui può essere utile indagare e cercare di cambiare le cose finché si è in tempo. Un’altra caratteristica dei nativi del segno è infatti quella di far fatica a cambiare una strada già avviata.

Gemelli – È sempre distratto

I Gemelli sono persone diverse dalle altre e con modi di fare spesso impossibili da classificare. C’è però un aspetto che tra tutti può dare l’idea di un sentimento chiaramente in calo. Quando iniziano a farsi distratti significa infatti che non si è più costantemente al centro dei loro pensieri. Ora, questo modo di fare può essere un minimo normale dopo la prima fase di innamoramento e di conoscenza. Quella, cioè, in cui ci si trova a riprendere pian piano le proprie routine dopo essere stati assaliti da sacro fuoco dell’amore. In una storia di lunga data, invece, una distrazione improvvisa e sempre più presente può indicare che qualcosa non va. Per questo motivo è sempre consigliabile prestar loro attenzione e cercare di ravvivare il rapporto in modo da evitare quella fase di noia/stallo che i nativi del segno non riescono proprio a reggere.

Cancro – Ti tiene fuori dalla sua vita privata

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono da sempre molto legati alla famiglia e a quelli che considerano i loro amici più cari. Quando si innamorano, quindi, si trovano improvvisamente divisi tra la persona che amano e quelle a cui vogliono bene da sempre. Di solito, la scelta più istintiva è quella di far interagire le due parti, in modo da avere tutte le persone che amano insieme. Questo, però, avviene solo se sono davvero convinti della persona che hanno al loro fianco. Se il partner tende a tenere due mondi distinti e separati, forse è un segno che qualcosa nei suoi sentimenti non è ancora ben chiara. Magari sta solo aspettando il momento giusto. Esiste però, la possibilità che non sia poi così coinvolto o che non consideri propriamente amore ciò che prova. Motivo per cui è sempre meglio indagare.

Leone – Sta molto per conto suo

Gli uomini del Leone tendono a vivere le cose a tutto ritmo, immergendosi a pieno in tutto ciò che li riguarda. Ciò significa che quando amano, sentono giusto coinvolgere il partner in tutto quello che fanno. Quando iniziano a stare per conto proprio, evitando di raccontare la loro giornata e non interessandosi a quella della persona con cui stanno, potrebbe significare che si stanno allontanando. Un Leone che vive con il freno a mano e che non si lascia coinvolgere da tutto è spesso indice di un cuore poco attento e quindi non più innamorato. Molto meglio parlargli per cercare di capire se si tratta solo di un periodo no o se invece c’è qualcosa di più sulla quale è consigliabile indagare.

Vergine – È più critico

In genere l’uomo della Vergine ha sempre gli occhi aperti su tutto. Ciò lo porta ad esprimere giudizi anche non richiesti su situazioni e persone. Una piccola eccezione riguarda le persone che ama e che, di conseguenza, cerca sempre di giustificare sia con gli altri che con se stesso. Un partner che inizia a criticare ogni cosa, può quindi indicare un compagno arrabbiato per qualcosa o uno che si sta pian piano disinnamorando. In entrambi i casi, ovviamente, il consiglio è quello di indagare al fine di comprendere cosa bolle in pentola. In questo modo, infatti, si potrà cercare di trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. E, in alternativa si può anche prendere in considerazione l’idea di troncare il tutto. Ciò che conta è sapere cosa fare al fine di non farsi travolgere dagli eventi.

