Scopri per ciascun segno dello zodiaco quale sarà il suo odierno destino: arrivano le previsioni del nostro fidato oroscopo.

Vuoi sapere quali opportunità e quali ostacoli ti regalerà la giornata? Scoprilo grazie alle dodici previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Forse non tutto sembra andare al meglio per i primi tre segni dello zodiaco ma, alla fine, saranno loro a trionfare.

Oroscopo oggi Ariete

Se la giornata di oggi vi rifila qualche tiro mancino non disperata: alla fine chiuderete la settimana con il sorriso.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 10.

Oroscopo oggi Toro

Se con le amiche fingete un po’ di scontento il vostro cuore dice altro: lui per voi è semplicemente il massimo.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 5.

Oroscopo oggi Gemelli

In amore decisamente non vedete all’orizzonte una passione sbocciare: dormiteci su, domani sarete più positive.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

I prossimi tre segni sono chiamati oggi a guardarsi dentro: per superare la giornata dovrete ritrovare la sincerità.

Oroscopo oggi Cancro

Il lavoro costa fatica ma oggi giorno basta anche solo averlo per ritrovare il sorriso quindi… sorridete!

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 7.

Oroscopo oggi Leone

Un’infatuazione vi fa perdere la testa ma siete sicure ne valga la pena? Guardatevi dentro e siate sincere.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Oggi vi piacerebbe proprio potervi godere un bell’happy hour: be’, dovrete ingegnarvi e trovare una bella alternativa.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7.

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Il periodo di saldi regala ai prossimi tre segni l’opportunità di qualche piccolo acquisto che possa svoltare la giornata.

Oroscopo oggi Bilancia

Oggi la seduzione è la vostra più fedele compagna e vi spinge a nuove piccanti esperienze: lasciatevi andare.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Per un’intenditrice come voi i saldi online sono una miniera d’oro: cogliete l’occasione per rinnovare casa o guardaroba.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Basta poco, qualche cambiamento attorno a voi e cambierà anche il colore del vostro umore.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Gli ultimi tre segni dello zodiaco approfittano oggi di una vera e propria ondata di energia e di positività.

Oroscopo oggi Capricorno

Tutto va a gonfie vele in amore e ciò vi invita a fare nuovi progetti per il futuro: convivenza? Matrimonio? Figli? A voi la scelta.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Chi non risica non rosica e voi oggi avete oggi il giusto slancio per fare quel salto a cui pensate da tempo.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Nonostante il periodo non facile voi avete sempre lo slancio per fare progetti, mantenere il sorriso e conservi momenti di pura gioia.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.