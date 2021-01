Se ti senti giù di corda, forse è perché recentemente hai fatto o pensato qualcosa di te. Scopri di cosa si tratta in base al tuo segno zodiacale e trova la giusta soluzione.

Nella vita, l’umore è spesso variabile e si passa da momenti di euforia ad altri in cui ci si sente come se si fosse passati letteralmente sotto ad un treno. Ciò dipende dalle tante esperienze che facciamo ogni giorno e a volte anche dai pensieri che ci giungono alla mente e che per qualche strana ragione si trasformano in un chiodo fisso e portatore di emozioni negative.

Tra i tanti motivi che ci sono e che variano da persona a persona, alcuni possono essere in qualche modo influenzati dalle stelle. Per questo motivo, oggi cercheremo di capire cosa rende giù di corda i segni zodiacali in questo periodo e cosa dovrebbero fare per tirarsi su di morale. Un modo come un altro per conoscersi meglio e per portare qualche miglioria nella propria vita.

Sei giù di corda? Scopri perché con l’aiuto delle stelle

Ariete – Hai bisogno di ricaricarti

Anche se ti piace pensare di essere irriducibile, in questo periodo sei oberata di pensieri e di cose da fare. E tutto l’insieme ha finito con lo stancarti più di quanto immagini. Per questo motivo hai un grande bisogno di prenderti cura di te. Cosa che puoi fare solo prendendoti i tuoi spazi, staccando almeno da alcune delle tante cose che stai facendo e lavorando sulle tue emozioni. Concentrarti su ciò che ti piace e che ti fa star bene è senza alcun dubbio il miglior modo per fare il pieno di nuove energie. E questo sarà un modo più che valido per tornare a pensare in modo lucido e propositivo.

Toro – Hai avuto qualche problema da superare

Il periodo che hai trascorso negli ultimi mesi ti ha dato tanto ma ti ha portato anche alcuni problemi per i quali ti sei dovuta mettere in modo in prima persona. Ciò ha comportato un certo spreco di energie. Ed ora hai bisogno di riprenderti da quanto vissuto e di riempire la tua vita di cose belle. Iniziare a vedere le persone che ami di più e spostare in avanti qualche impegno per rilassarti come piace a te sarà un buon modo per scacciare via i pensieri tristi e per far spazio ad altri, sicuramente più piacevoli ed in grado di rimetterti sui binari giusti.

Gemelli – Hai fatto troppo

Che tu sia una persona attiva è fuori dubbi. A volte, però, finisci con il dimenticare quali sono i tuoi limiti. E quando ciò avviene il risultato è tanta stanchezza mentale. Per fortuna sei anche una persona in grado di capire quando fermarsi. E questo è proprio quanto dovresti fare ora. Darti un momento di stacco da tutto ciò che ti assilla è quel che ti serve per rilassarti e tornare a vedere le cose in modo diverso. E se durante la tua piccola pausa riuscirai ad inserire un po’ di meditazione i risultati saranno ancora più grandi ed in grado di portare nuova luce alle tue giornate.

Cancro – Pensi troppo al futuro

Anche se in genere sei una persona che vive nel passato, gli ultimi accadimenti ti hanno portata a preoccuparti per il futuro. E questa non è una cosa da te. Il risultato è una preoccupazione che fai fatica a gestire e che ti porta a pensare in modo negativo. Dubbi ed incognite sono all’ordine del giorno e proiettarli nel tuo domani non ti sarà di grande aiuto. Molto meglio limitarti al presente e concederti qualche tuffo nel passato. Di quelli che piacciono a te e che sono in grado di farti sentire bene, sia con te stessa che in relazione al resto del mondo.

Leone – Punti troppo al successo

È vero, per te il successo nella vita è tutto. A volte, però, tendi a perdere il controllo della situazione finendo con il vivere in modo così veloce da perderti tutto il resto. E quanto proprio non ce la fai più, la risposta del tuo organismo così come della tua mente, è quella di farti sentire giù di corda. Se hai bisogno di sentirti nuovamente energica e piena di voglia di fare, devi assolutamente concentrarti anche su altro. Pensa alle persone che ami, coltiva un hobby e prendi una piccola pausa dalla tua continua corsa verso il successo. Vedrai che non sarà tempo perso quanto un modo per ottenere prospettive nuove e persino illuminanti.

Vergine – Pensi troppo alle cose che non vanno

Per te essere di cattivo umore è un po’ una costante. E ciò dipende in particolar modo dal tuo essere sempre fin troppo vigile e pronta a pensare in negativo. Certo, cambiarti è impossibile ma si può sempre lavorare su alcuni punti per trovare un buon modo per andare avanti. Nel tuo caso, la soluzione ideale sta nel cercare di essere più propositiva e di pensare in positivo. Una cosa della quale hai bisogno e che con il tempo ti porterà persino a vivere meglio di quanto immagini. Ciò che conta è lavorarci su senza tirarsi indietro al primissimo ostacolo.

Se vuoi scoprire cosa rende giù di corda gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.