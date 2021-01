By

Scopri a quale destino andranno incontro oggi i dodici segni dello zodiaco, ce lo svelano le previsioni del nostro oroscopo.

Scopri come trascorrerà la giornata di oggi per i dodici segni dello zodiaco.

Arrivano come ogni giorno le nostre previsioni firmate oroscopo, consigli e ammonimenti da tenere sempre ben presenti.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Bisogno di andare lontano, chi fisicamente chi con la fantasia: importante sarà solo prender bene le misure.

Oroscopo oggi Ariete

A chi tenete vorreste sempre tendere la mano ma occhio a non esagerare: c’è chi se ne approfitta e, anche se così non fosse, ma quando cresceranno se ci sarete sempre voi?

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Se le Feste sono appena concluse voi sembrate avere già bisogno di una nuova vacanza: di questi tempi non è facile ma con un po’ di organizzazione tutto si può.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

L’amore è per ora una sogno ma certo non vuol dire che non dobbiamo indugiare un po’, a patto ovviamente di non volare troppo lontano da terra.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Aria di attesa per i prossimi tre segni che oggi dovranno progettare bene le loro mosse e portare tanta pazienza.

Oroscopo oggi Cancro

Gli amici per voi non si sono mai risparmiati e oggi dunque non potrete tirarvi indietro se vi verrà chiesto un aiuto

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Se i dubbi per il futuro vi assediano niente paura: drizzate le antenne e carpite quanto basta per imboccare la giusta via.

Amore: 6

Lavoro:8

Salute: 6.

Oroscopo oggi Vergine

Per la carriera scapitate ma il contesto attuale vi rallenta un po’. Niente paura, avrete modo di ingannare l’attesa occupandovi dei vostri cari.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10.

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Giornata in salita che mette a dura prova i prossimi tre segni dello zodiaco: ricordate che chi la dura la vince

Oroscopo oggi Bilancia

Per voi l’immagine ha il suo peso e certo non amate sfigurare, così oggi ci vuole impegno e dedizione per brillare.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7.

Oroscopo oggi Scorpione

Se in amore qualche lite di troppo ci mette lo zampino state pur certe che non sarete sole nell’affrontare la discussione: girl power.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7.

Oroscopo oggi Sagittario

Conciliare il lavoro e i mille altri impegni vi sembra sempre più difficile ma non demordete: alla fine la spunterete voi

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Alti e bassi oggi per gli ultimi segni dello zodiaco: alcuni pronti a godere del momento d’oro, altri impegnati in lunghe e faticose salite.

Oroscopo oggi Capricorno

La fortuna non è dalla vostra parte: ora che finalmente vi siete decise a uscire dal guscio, un intreccio di divieti e ordinanze vi preclude qualsiasi iniziativa.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Così come è tempo di fare pulizia in casa è altrettanto tempo di fare pulizia nella vostra vita: rimboccatevi le maniche.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Oggi giornata di serenità e Arminia: tutto sembra come in un magico equilibrio quindi non resta che sorridere.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.