Scopri per ciascun segno dello zodiaco quali previsioni ha elaborato oggi il nostro fidato oroscopo quotidiano.

Scopriamo insieme come questa nuova settimana avrà inizio: sarà un lunedì in salita o in discesa? L’oroscopo lo sa, lasciamo allora a lui la parola e alle sue dodici previsioni, una per ciascun segno dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Questo strano periodo di chiusura porta i prossimi tre segni a vivere una giornata di sogni, di scoperta di nuove opportunità.

Oroscopo oggi Ariete

La chiusura generale di locali e affini acuisce il vostro amore per la cultura e così vi dedicate a mostre virtuali, ebook e tutto ciò che la rete ha da offrire.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Se le amiche vi sembrano troppo lontane affidatevi alle nuove tecnologie. Una chat whatsapp di questi tempi può fare miracoli.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Ora che l’amore spicca il volo sognate la svolta anche nel mondo del lavoro: decisamente non vi basta mai.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Flirt, flirt e ancora flirt. La giornata di oggi per i prossimi tre segni è all’insegna della seduzione: decisamente da non perdere.

Oroscopo oggi Cancro

Romantiche e inquiete va bene ma l’approccio stile eroina della letteratura non deve portarvi troppo lontano dalla realtà.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Sul lavoro sembra che ci sia grande spirito di cooperazione ma forse dietro si nasconde anche qualcuno che ti muore un po’ dietro.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Un nuovo flirt vi porta a fantasticare sull’amore e create un vero e proprio copione: ogni tanto fantasticare è consentito.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Amore, desiderato, litigioso, romantico e chi più ne ha più ne metta. Per i prossimi tre segni è il sentimento il centro di questo lunedì.

Oroscopo oggi Bilancia

In attesa di una serata romantica con il vostro lui le faccende di casa possono anche essere rimandate.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

In amore il clima è quello dei peggiori litigi: fortuna che voi sapete mantenere il sangue freddo ed evitare così che tutto degeneri.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

A volte per rincorrere il vero amore ci vuole coraggio: smettetela di ascoltare troppe campane e fate ciò che vi detta il vostro cuore.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Tutto va per il meglio, questo lunedì è dunque un giorno da celebrare per gli ultimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Capricorno

Il principe azzurro è lì davanti a voi, forse semplicemente non riuscite ad avere la giusta prospettiva per vederlo.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 8.

Oroscopo oggi Acquario

Giornata dura ma serata perfetta: un po’ di relax e quattro chiacchiere con le amiche erano proprio ciò che desideravate

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Amore e lavoro a gonfie vele: è tempo di festeggiare, peccato che certo non potete fare le cose in grande stile

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 7.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.