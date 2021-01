Scopri il trucco per ravvivare l’intimità nella coppia in una sola notte

State attraversando un momento di calo della libido? Ecco il modo per ravvivare il fuoco della passione in una sola notte.

La coppia attraversa solitamente diverse fasi, non è quindi raro che si verifichi anche un calo della passione. Problemi, stress, figli… molti fattori possono interferire con l’eros e questo calo non sempre indica che ci siano problemi all’interno della coppia.

Ad ogni modo è bene intervenire tempestivamente perché fare l’amore per una coppia è importante per almeno 7 motivi, e più lo fate più vi va di farlo ma meno lo fate meno vi sforzerete di farlo. Fate in modo che questo calo del desiderio sia momentaneo e che non diventi una routine nella vostra vita di coppia.

Ecco il trucco per tornare a fare fuochi d’artificio sotto le lenzuola. Dovresti provare per credere.

Dormire in un letto diverso stimola la passione nella coppia

Avete mai fatto caso all’impatto che ha su di voi il fatto di dormire in un letto diverso? Alcuni non riescono a chiudere occhio in un letto diverso dal proprio per altri è un piacere, dona la stessa sensazione che darebbe fare un’avventura, e questo indipendentemente dal fatto che siate single o impegnati.

In termini di sessualità, il fatto di occupare un letto nuovo è positivo sempre. Passare una notte al di fuori del letto coniugale avrebbero un effetto benefico sull’atto sessuale stando alle conclusioni di un sondaggio condotto nel 2016 dall’applicazione di prenotazione alberghiera HotelTonight .

Per giungere a questa conclusione sono state intervistate 2.200 persone con la stessa caratteristica: che abbiano fatto l’amore in una stanza d’albergo almeno una volta negli ultimi tre anni.

Stando alle conclusioni del sondaggio sembrerebbe che avere rapporti in hotel avrebbe ripercussioni positive sul rapporto stesso. Dormire in un letto diverso sembra essere molto più stimolante. Le persone intervistate hanno sostenuto che non solo hanno più voglia di fare l’amore in albergo ma anche che lo fanno meglio, con prestazioni migliori del solito.

Se siete in crisi provate a prenotare una stanza in albergo, e se ancora non vi siete convinti vi forniamo un ultimo dato emerso dal sondaggio, il rapporto sessuale è durato di più, in media 29 minuti in più rispetto al normale.

a cosa si deve questo cambiamento?

Questo rinnovato piacere si deve a diversi possibili motivi:

Le persone che hanno partecipato al sondaggio hanno riferito di sentirsi più rilassati in hotel senza il timore di essere sentiti o disturbati.

in hotel senza il timore di essere sentiti o disturbati. Inoltre hanno riferito che in albergo le coppie si sono prestate maggiormente a giochi di ruolo e hanno indossato lingerie sexy e navigato con la fantasia.

In effetti il nemico numero uno dell’eros è la routine ed il primo passo per ravvivare la sessualità è quello di evitare la routine.

