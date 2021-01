Test: riesci a trovare i 3 oggetti nascosti in questa immagine?

By

Allena il tuo cervello alla concentrazione. Concentrati su questa immagine e scova i tre oggetti sapientemente nascosti.

Ecco una bellissima sfida per il tuo cervello, è un test di immagine che ti aiuterà a restare concentrato, individuare dettagli e affinare la tua capacità di osservazione. Questo esercizio è perfetto per tenere in allenamento il tuo muscolo cerebrale.

Anche se mimetizzati molto bene, in questa immagine si nascondono 3 oggetti che non è facile individuare a colpo d’occhio. Non ti diciamo di cosa si tratta altrimenti ti faciliteremo troppo. Sei pronto a provare a scovare questi oggetti?

Test: sfida il tuo cervello e trova 3 oggetti nascosti

Il brain training è un’insieme di esercizi che servono a potenziare le funzionalità del tuo cervello. L’età del cervello in effetti potrebbe differire dall’età anagrafica della persona Poiché dipende da quanto utilizziamo il nostro cervello e da quanto lo alleniamo ogni giorno. Il test immagine che vi presentiamo oggi è un test di intrattenimento molto tradizionale, fa parte di quei test vecchio stampo che non potendosi avvalere della tecnologia di oggi che propone on line infiniti esercizi ed enigmi, stimolava il cervello attraverso l’elaborazione di una immagine grafica.

Questo buon vecchio esercizio mentale metterà al lavoro le tue capacità intellettuali. Riuscirai a scovare i 3 oggetti nascosti in questa immagine? Non è così facile come pensi, solo poche persone ci riescono.

Perché è importante fare esercizi mentali periodici?

I puzzle e tutti gli altri esercizi mentali sono dei passatempi che rappresentano un ottimo espediente per divertirsi in modo costruttivo non importa quale sia la nostra età.

Avete fatto caso che dopo un periodo di riposo prolungato dal lavoro o inattività scolastica vi sentite mentalmente meno attivi? Questo accade quando smettete di mantenere attivo il vostro cervello. A lavoro e a scuola il cervello si impegna e si sforza ad elaborare moltissime informazioni, questo è un bene per lui.

Attualmente la tecnologia e i videogiochi, assorbono molto del nostro tempo, ci facilitano le diverse operazioni che prima richiedevano una maggiore collaborazione del nostro cervello, e ledono i nostri processi cognitivi. Se usi la calcolatrice invece del cervello per elaborare un calcolo, trova il modo alternativo per allenare il tuo cervello: un buon quiz o un buon esercizio mentale ti permetterà di concederti una pausa divertente e costruttiva e di acquisire nuove abilità.

Imparerai a pensare più velocemente o a prestare maggiore attenzione ai dettagli oppure a mantenere più a lungo la concentrazione. Noterai un miglioramento anche a livello di creatività e problem solving. Oltre ad acquisire nuove capacità migliorerai quelle che possiedi già, mettiti alla prova.

Osserva l’immagine e trova i 3 oggetti nascosti. Troverai la soluzione cliccando sulla pagina successiva.