Scopri la causa del tuo stress e cosa dovresti fare per migliorare. Il consiglio delle stelle per tutti i segni dello zodiaco.

Lo stress è una presenza praticamente costante della vita moderna. Spesso temuto e osteggiato ed altre visto quasi come uno stimolo positivo, se troppo presente può portare a vivere male e ad accusare persino problemi di salute. Perché se è vero che un pizzico di adrenalina ci aiuta a gestire meglio gli impegni di tutti i giorni, resta il fatto che stressarsi non fa bene alla salute, rende nervosi e fa invecchiare prima.

Oggi, quindi, visto che stiamo parlando di un problema comune, ci occuperemo dello stress cercando di capire da dove ha origine per ognuno di noi e come ogni segno zodiacale può sbarazzarsene più o meno facilmente.

Ecco ciò che dovresti fare per porre fine allo stress

Ariete – Rallentare

Ebbene si, per te che sei sempre in movimento e che approfitti di ogni occasione per lanciarti a capofitto in qualcosa di nuovo, la risposta allo stress è quella di rallentare. Perché se è vero che vivere con il piede sull’acceleratore è una tua prerogativa, è anche vero che farlo in modo esagerato rischia di farti bruciare il motore. La soluzione al tuo stress crescente è quindi quello di rallentare almeno un po’. Ciò significa prenderti una pausa dai nuovi impegni e concentrarti poco alla volta su quelli storici. Il tuo è un viaggio che va goduto fino in fondo e per farlo hai bisogno di andare alla giusta velocità. Quella che potrai scoprire solo prendendoti il tempo per farlo.

Toro – Preoccuparti di meno

Se c’è una cosa che ti stressa nel profondo questa è l’ansia per tutto ciò che hai in ballo. Per te, infatti, far tutto bene è un imperativo che a volte si trasforma in un cappio al collo che ti impedisce di respirare. Per vivere al meglio (e senza stress) hai quindi bisogno di imparare a gestire le tue ansie. La prima cosa che puoi fare in proposito è quella di iniziare a preoccuparti meno. E per farlo devi lasciar andare le cose e seguire il naturale corso degli eventi. In questo modo inizierai a capire come iniziare bene e ciò che ti serve per sentirti in pace con te stessa. Una lezione forse difficile da imparare ma che una volta acquisita ti semplificherà non poco la vita.

Gemelli – Distrarti dai tuoi pensieri

La tua mente è in costante fermento e ciò a volte può portarti a sentirti stressata. Analizzare di continuo i problemi o le cose che non vanno come vorresti, ti porta infatti ad appesantire anche situazioni che in realtà sono ben più gestibili di quanto pensi. Per questo motivo, ciò che dovresti fare è rilassarti almeno per un’ora al giorno e distrarti da tutto ciò che ti preoccupa. Si tratta di un lasso di tempo che non inciderà in negativo sui tuoi problemi ma che ti aiuterà a distendere i nervi, rendendoti più lucida e mentalmente pronta quando vi farai ritorno. Un’esperienza che vale davvero la pena provare.

Cancro – Creare delle routine

Tu sei una persona che ama vivere nel comfort e che si rilassa in particolar modo quando ha delle routine da seguire e rispettare. Spesso, quindi, il tuo stress nasce da uno stravolgimento del tuo modo di vivere. Cosa che può dipendere da cambi di orari, di lavoro o di abitudini. Il modo migliore per affrontare lo stress è quindi quello di crearti delle nuove routine in grado di offrirti quella sensazione di sicurezza e di benessere di cui hai un estremo bisogno. In questo modo ti sentirai più rilassata e saprai come gestire al meglio le situazioni di tutti i giorni.

Leone – Fare sport

Ciò che ti stressa è il pensiero di aver poco tempo per gestire le tue cose. Si tratta di una sensazione che ti porta a diventare nervosa e meno lucida e che, di conseguenza, non ti è di alcun aiuto. Al contrario, può esserti molto utile scaricare questa tensione facendo sport e mantenendoti sempre attiva. Andare a correre o fare aerobica ti aiuterà a staccare la mente quel tanto che basta per ricaricarti un po’. In più avrai modo di eliminare la tensione in eccesso, mantenendo solo quella che può esserti utile e che può spingerti a rendere al meglio in tutto ciò che fai.

Vergine – Trovare un hobby

Il tuo stress nasce dai tanti pensieri negativi che fai tutti i giorni. Si può quindi dire che per certi versi tu sia la causa di come ti senti. Purtroppo, smettere di pensare in modo negativo dall’oggi al domani non è così semplice. Mentre ci lavori su, quindi, la cosa migliore che puoi fare per contrastare lo stress è quella di trovarti un hobby. In questo modo potrai infatti distrarre la mente, caricarti di energie positive e allontanare lo stress almeno per un po’. E chissà che iniziando a sperimentare emozioni di tipo positivo tu non ti senta sempre più pronta a cambiare il tuo modo (spesso negativo) di pensare.

