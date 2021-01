Quando si ama è difficile riuscire a distinguere tra cuore e ragione. Scopri se e quanto puoi fidarti del tuo lui in base al suo segno zodiacale.

Essere innamorati e vivere una storia d’amore con il proprio partner, implica una certa dose di fiducia da investire sull’altro. Si tratta quindi di un vero e proprio salto nell’ignoto che non tutti vivono bene. Spesso i dubbi a riguardo sono tanti e la paura di sbagliarsi e di andare incontro ad una cocente delusione si impadronisce dei pensieri più volte di quanto non si vorrebbe. Ovviamente ogni storia è un mondo a se e nessuno potrà mai dare certezza assoluta sulla sincerità del partner.

Le stelle però possono aiutarci rivelandoci quali sono quei segni più portati ad essere sinceri e quali, invece, sono quelli con cui è meglio stare sempre attente. Detto ciò, è bene ricordare che l’influenza delle stelle può delineare un temperamento ma non il carattere e i sentimenti delle persone. Per questo motivo, a prescindere dal loro verdetto, è sempre meglio ascoltare il proprio istinto e ricordarsi che l’amore necessita di fiducia e se questa viene a mancare è sempre giusto cercare di capirne il motivo.

Scopri se e quanto puoi fidarti del tuo lui in base al suo segno zodiacale

Ariete – Meglio non credergli troppo

Gli uomini del segno zodiacale dell’Ariete tendono a puntare molto su se stessi e sul proprio benessere. Per questo motivo, pur amando qualcuno, saranno sempre pronti a metterlo da parte per ottenere dei benefici. Questo non significa che siano necessariamente infedeli o che non ci si può mai fidare di loro. È bene però imparare a leggere tra e righe in modo da comprendere quanto sono effettivamente coinvolti. Se iniziano ad apparire distanti è infatti il caso di iniziare a preoccuparsi. Se l’amore scema, tendono a guardarsi intorno ed anche ad essere meno sinceri del solito.

Toro – Si ma solo se sono più che presi

I nativi del segno zodiacale del Toro hanno un’indole romantica che li spinge a voler trovare la persona giusta. Quando ci riescono tendono ad essere responsabili e a dimostrare il loro amore in modi diversi. Il problema è che prima di questo momento catartico, tendono a vivere ogni relazione come una prova o qualcosa di passaggio. E fin quando le cose vanno così la loro tendenza ad impegnarsi è piuttosto relativa. Per fidarsi ciecamente è quindi importante essere certi del loro amore e, sopratutto, del coinvolgimento. Se questo viene a mancare o è carente, è probabile che non siano del tutto sinceri e se all’inizio di un rapporto potrebbero addirittura avere più storie in ballo.

Gemelli – Va bene se a giorni alterni

Gli uomini del segno zodiacale dei Gemelli sono senza alcun dubbio lunatici. Ciò li rende più che mai difficili da comprendere, persino per chi li conosce da tanto. Per fortuna, è facile da capire se e quanto sono innamorati. Indipendentemente da ciò è importante ricordare che ci si può fidare di loro ma senza esagerare. Ogni tanto, specie se presi da altre cose, tendono infatti ad omettere particolari importanti. E tutto perché ci sono giorni che non hanno alcuna voglia di discutere. Si può quindi dire che ci si può fidare di loro a giorni alterni. E per capire quando farlo è sempre utile comprenderne l’umore del momento. Segno indistinguibile del mood che avranno per le ore che seguono.

Cancro – Si fin quando tutto va bene

I nati sotto il segno zodiacale del Cancro sono tendenzialmente sinceri. E tutto perché non amano dover ricordare le bugie dette. Inoltre credono molto nei rapporti e ciò li rende più che mai sensibili nei confronti delle persone con cui si relazionano. Cosa che, ovviamente, riguarda in modo particolare le storie sentimentali. Di loro ci si può quindi fidare abbastanza. Ricordando però che sono anche molto emotivi. In caso di liti potrebbero dar fuori di testa e tenere per se ogni possibile azione compiuta in quel lasso di tempo. Se fidarsi di loro è quindi più che fattibile è sempre bene fare una distinzione quando le cose si mettono male o subentra una certa tensione.

Leone – Si ma non del tutto

Gli uomini del segno zodiacale del Leone sono estremamente egocentrici. Ciò li rende più che mai attenti ai propri bisogni. Sebbene facciano di tutte per mantenere rapporti sinceri, quando di mezzo c’è il proprio benessere possono arrivare ad omettere alcuni aspetti della loro vita. E ciò con il tempo può spingerli a nascondere del tutto le cose. È quindi molto importante imparare a conoscerli, in modo da cogliere eventuali cambiamenti che spesso sono segno del loro mentire o cambiare i fatti a proprio vantaggio. Fidarsi va quindi bene ma sempre ascoltando il proprio istinto e ad approfondendo le cose qualora non ci si sentisse abbastanza sicure.

Vergine – Non sempre

I nativi della Vergine sono persone spesso difficili da decifrare. Riservati come pochi non sono volutamente infedeli o poco sinceri ma le circostanze possono portarli a spingersi verso questi estremi. Per amor di vivere, infatti, possono iniziare a mentire. Sopratutto se pensano che non valga la pena dire ciò che provano o lamentarsi di certe situazioni. Il loro problema sta principalmente nella mancanza di comunicazione che li porta a darsi giustificazioni per ogni azione. Per questo motivo, fidarsi di loro non è sempre possibile, sopratutto se non si ha un rapporto praticamente idilliaco.

