Test: scegli l’ingresso che ti spaventa di più e scopri un lato nascosto della tua personalità

Guarda questa immagine e osserva questi 5 ingressi. Quali di questi ti incute maggiore paura? La risposta rivela segreti della tua personalità.

Guarda queste foto e dimmi quale ti spaventa di più. Se ti dicessi di varcare le soglie ed entrare in questi meandri, quale di questi ingressi ti desterebbe maggiore disagio? La tua risposta rivela un tratto segreto della tua personalità. Scopri quale.

Test: dimmi dove ti farebbe più paura entrare e ti dirò chi sei veramente

La scelta di ogni ingresso rappresenta un diverso tipo di personalità, la scelta dell’entrata che ti spaventa maggiormente rivela i tuoi desideri più profondi e alcuni tratti della tua personalità.

Sei pronto per fare questo semplicissimo test? Osserva questi cinque diversi ingressi, non sai ovviamente cosa ti aspetta varcando queste porte cadenti o entrando in queste gallerie. La tua paura di varcare ciascuna soglia dipende da ciò che inconsciamente sei convinto di trovare una volta entrato.

Una casa cadente potrebbe nascondere fantasmi oppure solo un mucchio di oggetti polverosi, dentro una galleria potrebbe nascondersi un animale mostruoso o chissà cos’altro. A te la scelta, se ti chiedessi di entrare in tutti questi posti dove esiteresti ad entrare? quale ti spaventa maggiormente?

Scegli il profilo corrispondente alla tua scelta cliccando sulla pagina successiva.

Risultati del test

Immagine n. 1

Se questa galleria ti sembra la scelta più spaventosa, sei una persona molto dolce ed amorevole. La tua gentilezza non ha eguali. Sei apprensiva verso le persone che ami, ti dedichi a loro e fai di tutto affinché stiano bene. Non ami la solitudine e non sopporti dover stare lontano da chi ami. Questo ingresso ti spaventa più degli altri pal suo esterno c’è tanto ghiaccio e dentro è buio, esattamente ciò che ti angusta nella vita: un luogo freddo, buio, piccolo e isolato senza il calore di nessuno.

La tua più grande paura è quella di non essere amato o capito. Tratti letteralmente le persone nel modo in cui vorresti essere trattato.

Immagine n. 2

Tra tutte le immagini reputi questo ingresso il più spaventoso? Cosa pensi di trovare in questa miniera dismessa? Se hai scelto questa immagine probabilmente trovi molto tetro questo tunnel che sicuramente è molto lungo e molto buio. La fine del tunnel è impercettibile e questo indica una paura dell’ignoto.

Ami avere una vita stabile, sapere cosa ti riserva il prossimo futuro e vivi facendo piani e programmi. Non si può dire di te che ami vivere alla giornata. La stabilità è uno dei cardini della tua esistenza. Devi sempre avere una chiara percezione della situazione che vivi, il dubbio ti rende timoroso ed insicuro.

Dovresti sforzarti di fare appello alla tua forza interiore e di ripescare la fiducia in te stesso quando il dubbio ti assale. Ricorda che c’è sempre una luce alla fine del tunnel anche se non puoi vederla e che l’ora più buia è sempre quella che precede il sorgere del sole.

Immagine n. 3

Questa immagine rappresenta un edificio fatiscente. Se hai scelto questa immagine ciò che ti spaventa di più è il degrado e l’abbandono. Se c’è una cosa che non sopporti è che qualcuno possa vederti spettinato o disordinato. Tieni molto alla tua apparenza e a come appare ciò che ti circonda. Vedere le cose abbandonate a se stesse ti riempie di sentimenti negativi. La tua aspettativa di decenza di base ha una soglia che non accetti che venga in nessun caso oltrepassata, è più forte di te.

Questo è il motivo per il quale cerchi sempre di migliorare la tua vita e quella di chi ti circonda al contrario di quello che è accaduto a questo edificio nella foto.

Immagine n. 4

Questa foto rappresenta una vecchia capanna abbandonata in mezzo alla fitta ed incolta vegetazione. Potrebbe essere il covo ideale di una famiglia di serpenti. Se questa immagine ti spaventa è perché ti ricorda una casa senza focolare e senza vita, una casa fredda e vuota. Un’immagine insopportabile per te che sei una persona molto ospitale e premurosa. Questo edificio ti spaventa perché immagini che un tempo era una casetta allegra abitata da bambini che giocavano in giardino e nell’aria si sentiva il profumo delle leccornie cucinate dalla mamma, tutte cose che non esistono più.

La casa è il perno della tua esistenza, ti piace prendertene cura e decorarla, ti piace che sia vissuta dalla famiglia, gli amici e le persone care.

Lavori sodo per guadagnare i soldi di cui hai bisogno per avere una casa confortevole perché ne vale molto la pena per te.

Immagine n. 5

L’ultima immagine rappresenta un vecchio pozzo abbandonato. Questo pozzo profondo non è un ingresso, ma a te da l’impressione di essere una sorta di portale che ti conduce in un’altra dimensione. Guardando questa immagine non vedi il fondo del pozzo e questo ti destabilizza.

Ti spaventa e ti infonde allo stesso tempo adrenalina. Ti fa venire la pelle d’oca. Ti spaventa ma ti incuriosisce allo stesso tempo. Desideri esplorare l’ignoto e sei una persona altamente curiosa e questo potrebbe causare problemi. Hai una personalità investigativa e tendi a collezionare indizi affinché non ti portino alla soluzione del caso.